Поплавская рассказала, как 15-летняя дочь Табакова отреагировала на скандал с домогательствами отца к несовершеннолетним

Актриса и телеведущая Яна Поплавская рассказала о том, как семья режиссера Олега Табакова отреагировала на скандальные откровения 67-летней Елены Прокловой о домогательствах. В шоу «Секрет на миллион» Проклова поведала о том, что в 15 лет известный актер растлил ее. По словам Поплавской, разразившийся скандал больно ударил по близким Табакова, и в первую очередь – по его 15 летней дочери Маше.

Звезда «Красной шапочки» не скрывает, что она не одобряет Елену Проклову. Она не раз публично высказывалась по поводу этой ситуации, критикуя актрису за ее заявления. Поплавская рассказала, что сразу после скандала Марина Зудина поблагодарила ее за поддержку.

«Когда всплыла эта история с Табаковым, то Зудина благодарила меня за поддержку. Ее дочь Маша была в шоковом состоянии. Человек не вправе озвучивать такие вещи, когда отсутствует вторая сторона. Человека нет. Ответить он не может. Я сказала тогда четко: «Ее все хотят, но все ненавидят», – рассказала Поплавская в интервью.

По мнению Яны, если Прокловой долгие годы не давала покоя эта история, то ей следовало создать благотворительный фонд в поддержку женщин, подвергшихся насилию. Тогда это был бы по-настоящему красивый и общественно полезный жест.

«Тогда я бы хоть как-то поняла ее действия. И женщины, и мужчины порой сталкиваются с проявлением гипервнимания. Кому-то нравится, кому-то нет. Это все за гранью», – считает Поплавская.

Напомним, откровения Елены Прокловой произвели эффект разорвавшейся бомбы. Одни сочувствовали актрисе, другие называли ее признание дешевым способом привлечения внимания. Так или иначе, эта история оставила глубокий след в сердце звезды экрана. Ей было 15 лет, соблазнившему ее актеру – 34 года. И хотя Проклова не назвала имя своего партнера, многие предполагают, что она имела в виду своего коллегу по фильму «Гори, гори, моя звезда» Олега Табакова. Артист в то время был женат на актрисе Людмиле Крыловой, которая наверняка догадывалась о чувствах мужа. По словам Прокловой, он был готов развестись и даже якобы приходил свататься к ее родителям.

«Поймите, девочка в 15 лет, какой я была, мечтает о любви, о прекрасном принце, а не о взрослом мужике, который справляет свою нужду. У нас не принято об этом говорить, это, мол, фу, как неприятно. А пережить это приятно? – со слезами на глазах рассказывала Проклова в одном из телешоу. – Меня спрашивают: "Как ты все это сейчас выносишь?". Да я рада, что началась такая шумиха! Пусть обсуждают, если это кому-то поможет. Я дожила до того возраста, когда мне важно не чье-то мнение, а польза моих действий».



