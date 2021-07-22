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Любовь Успенская впервые за долгое время вышла в свет с дочерью

Любовь Успенская и ее дочь. ФОТО: Instagram

Любовь Успенская долго не могла наладить контакт с дочерью Таней, но теперь проблемы остались в прошлом. Сейчас родственницы находятся в прекрасных отношениях и даже вместе выходят в свет.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина посетили премию Fashion TV, на которой собрались многие звезды. Мать и дочь выглядели невероятно счастливыми и с удовольствием общались с остальными гостями. Так, Катя Лель опубликовала трогательное видео, в котором общается с Успенской и ее наследницей, сообщает Starhit.ru.

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной ФОТО: instagram.com/uspenskayalubov

Сама певица много раз признавалась, что невероятно счастлива воссоединению с дочерью. Напомним, что в прошлом году в семье Успенской произошел громкий скандал: Татьяна заявила, что мать насильно удерживала ее дома. Девушка уехала к отцу в США, после чего принялась оскорблять родительницу. Тогда Татьяна произнесла немало бранных слов в адрес матери.

В итоге Успенской хватило мудрости, чтобы забыть все обиды. Несколько месяцев назад Татьяна вернулась в Москву, чтобы вновь жить с родительницей.

«Я самая счастливая мама на свете. Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды, к настоящему счастью», — делилась эмоциями звезда после первой встречи с дочерью.

Успенская уверена, что Татьяну против нее настраивал отец. Недавно бывший муж певицы даже предпринял попытку отсудить у нее недвижимость, но в итоге у него ничего не получилось. Сейчас певица не общается с отцом единственной наследницы.


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