Измученный болью Юрий Антонов передвигается в инвалидной коляске

Юрий Антонов давно нигде не показывался и все время проводил в своем загородном доме в Подмосковье. Дело в том, что исполнителя хитов «Крыша дома твоего», «Нет тебя прекрасней» и многих других был прикован к постели после операции на колене. Все это время Юрий Михайлович мучился от боли. А недавно 76-летнего музыканта вновь прооперировали.

Юрий Антонов передвигается в инвалидной коляске. Знаменитый артист нашел в себе силы рассказать, что с ним происходит. Некоторое время назад он улетел в Австрию.

«Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. Операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя...», – обратился к поклонникам музыкант.

Изможденный вид артиста перепугал публику. Почитатели таланта Юрия Михайловича надеются, что худшее осталось позади.

«Юрий Михайлович, дорогой, поправляйтесь скорее!», «Дорогой Юрий Михайлович, Божьего благословения Вам», «Выздоравливайте. Сил, терпения и оптимизма!», «От всего сердца желаю скорейшего восстановления!», «Хороший наш, самый любимый, выздоравливайте, мы все молимся за вас, любим», «Вы светлый человек, все обязательно будет хорошо», – пишут подписчики.

Отметим, злоключения исполнителя суперхита «На улице Каштановой» начались после разрыва мениска в 2018 году. «По уму я должен лежать на кровати. У меня большие проблемы со здоровьем. Тяжелая история. Боли в колене постоянно мучают. Произошел разрыв мениска. Год не выходил из дома... Я живу в 12 километрах от Москвы», – делился Юрий Михайлович.



