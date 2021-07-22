«Очень похож на отца»: принц Уильям и Кейт Миддлтон показали подросшего сына в честь его дня рождения

В последнее время поклонники Виндзоров заметили, что снимки сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон в соцсетях стали редкостью. Только недавно выяснилось, что герцог и герцогиня Кембриджские опасаются: их старший наследник может подвергнуться буллингу в Сети, а потому решили практически прекратить показывать Джорджа в личном блоге.

Впрочем, накануне Уильям и Кейт решили сделать исключения в честь дня рождения сына. Сегодня принцу Джорджу, внуку королевы Елизаветы II и третьему в очереди претенденту на престол Великобритании исполнилось восемь лет. Праздничное фото именинника было сделано Кейт Миддлтон.

Завтра исполняется восемь(!) лет,

— гласит подпись под фото принца Джорджа.

Принц Джордж. ФОТО: DUCHESS OF CAMBRIDGE HANDOUT

Поклонники принца Уильяма и Кейт Миддлтон оценили новое фото подросшего Джорджа. Многие фолловеры аккаунта герцога и герцогини Кембриджских отметили, что внук Елизаветы II с каждым годом все больше похож на своего отца. И действительно, сходство принцев Джорджа и Уильяма трудно не заметить.

«Он так похож на своего отца»; «Очень похож на Уильяма»; «Джордж выглядит таким взрослым!»; «Красивый мальчик»; «Куда летит время?»; «Все больше и больше походит на своего отца», — отмечают поклонники королевской семьи Великобритании.

Напомним, что свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года. Торжество вышло по-королевски роскошным. Помимо членов семьи на праздник были приглашены звезды. Не проигнорировали свадьбу принца Уильяма и представители других монарших династий со всего мира.

В 2013 году принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые стали родителями. Сын Джордж стал третьим в очередь на престолонаследие после своего отца и деда принца Чарльза. В 2015-м герцогиня Кембриджская снова родила, на этот раз девочку. Новорожденной дали имя Шарлотта. А три года назад на свет появился третий ребенок Уильяма и Кейт. Мальчика назвали Луи.



