Самые крепкие гей-браки западных звезд: можно даже позавидовать!

ЭЛТОН ДЖОН И ДЭВИД ФЕРНИШ

Известный британский певец совершил каминг-аут в 1976 году. Тогда это не было настолько откровенно. Музыкант лишь признал, что он бисексуал.

Артист все еще продолжал строить отношения с женщинами и даже женился на Ренате Блауэл. Через 4 года они развелись. Тогда Элтон признал, что он все-таки гомосексуалист.

Примерно в этот же период у музыканта начался творческий кризис. Он увлекся алкоголем и наркотиками, надеясь найти в них свое спасение.

Смысл жизни Элтон нашел не в этом. В 1993 году он встретился с Дэвидом Фернишем и влюбился. Ради молодого человека Элтон постепенно избавился от пагубных привычек.

Эта пара одной из первых смогла зарегистрировать свои нестандартные отношения. Произошло это в 2005 году. Они сыграли шикарную свадьбу, пригласив на торжество 700 гостей.

Позже с помощью суррогатной мамы у них появилось два сына. Мужчины до сих пор вместе и не думают расставаться.

ДАРРЕН ХЕЙЗ И РИЧАРД КАЛЛЕН

Солист группы «Savage Garden» нравился многим женщинам. В тот период его сердце было занято. Исполнитель был женат на визажисте Коби Тейлор. К сожалению, отношения с ней не сложились. Вслед за разладом последовал долгий бракоразводный процесс.

Даррен долго переживал происходящее, а позже признался, что выйти из депрессии ему помогут друг. Мужчины встречались на протяжении 9 лет, а в 2013 году решили узаконить свои отношения.

Сейчас они живут в Лондоне и думают над тем, чтобы завести ребенка.

РИКИ МАРТИН И ДЖВАН ЙОСЕФ

Рики Мартин на протяжении многих лет был кумиром сотен тысяч женщин по всему миру. В нем было все: прекрасные артистические данные, невероятный голос, красивая внешность и умение подать себя. В 2010 году признание певца стало громом среди ясного неба. Он заявил, что предпочитает жить с мужчинами.

После этого у него случались романы с другими представителей своего же пола, но настоящую любовь он нашел не в круге знакомых, а в сети.

В интернете Мартин познакомился с художником Джваном Йосефом. Сейчас они вместе воспитывают детей, рожденных суррогатной матерью. Пара часто делится трогательными снимками в Инстаграме.

Они признаются друг другу в чувствах. Такие публикации нравятся некоторым российским звездам. Под их фотографиями часто можно увидеть лайки от Филиппа Киркорова, Андрея Малахова и Сергея Лазарева.



