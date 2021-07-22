Анна Семенович показала, как выглядят ее пожилые родители

На кадрах звезда поздравляет с днем рождения свою мать Татьяну Дмитриевну. Празднование проходило на даче бывшей солистки группы «Блестящие», за столом собрались члены семьи, и Анна произнесла трогательную речь, которую позже опубликовала в своем Instagram.

«Мамулечка, любимая! С днем рождения! Главное – здоровья и еще раз здоровья. Нам так повезло, у нас такая дружная семья, и это все благодаря тебе. Любим очень и дорожим. Я сегодня, пожалуй, выпью бокальчик игристого, только не ругайся. В угол не пойду, там страшно», – сказала певица.

Помимо именинницы, за столом присутствовал отец Анны Григорий Тимофеевич и ее брат Кирилл, который отпраздновал свой день рождения в начале июля. В последнее время Семенович активно делится с подписчиками семейными и домашними видео, а также рассказывает истории из детства. Певица отмечает, что всегда была близка с родителями. Несмотря на то, что ее долгое время считали секс-символом, она не замужем и пока не имеет детей.

Татьяну Дмитриевну поздравили и коллеги Анны по сцене: Анита Цой, Руслан Алехо, Слава.

Ранее Семенович рассказала о том, что заморозила свои яйцеклетки и готова завести детей. Она также добавила, что может и усыновить ребенка, но только после рождения своего собственного.



