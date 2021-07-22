Анна Семенович показала, как выглядят ее пожилые родители
Певица Анна Семенович показала, как выглядят ее пожилые родители, пишет News.ru.
Певица Анна Семенович показала, как выглядят ее пожилые родители, пишет News.ru.
На кадрах звезда поздравляет с днем рождения свою мать Татьяну Дмитриевну. Празднование проходило на даче бывшей солистки группы «Блестящие», за столом собрались члены семьи, и Анна произнесла трогательную речь, которую позже опубликовала в своем Instagram.
«Мамулечка, любимая! С днем рождения! Главное – здоровья и еще раз здоровья. Нам так повезло, у нас такая дружная семья, и это все благодаря тебе. Любим очень и дорожим. Я сегодня, пожалуй, выпью бокальчик игристого, только не ругайся. В угол не пойду, там страшно», – сказала певица.
Помимо именинницы, за столом присутствовал отец Анны Григорий Тимофеевич и ее брат Кирилл, который отпраздновал свой день рождения в начале июля. В последнее время Семенович активно делится с подписчиками семейными и домашними видео, а также рассказывает истории из детства. Певица отмечает, что всегда была близка с родителями. Несмотря на то, что ее долгое время считали секс-символом, она не замужем и пока не имеет детей.
Татьяну Дмитриевну поздравили и коллеги Анны по сцене: Анита Цой, Руслан Алехо, Слава.
Ранее Семенович рассказала о том, что заморозила свои яйцеклетки и готова завести детей. Она также добавила, что может и усыновить ребенка, но только после рождения своего собственного.