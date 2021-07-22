Кто вы из Спанч Боба по знаку Зодиака?

1. Овен - Планктон

Ведомый главной, желанной, всепоглощающей идеей, знак может свернуть горы. Умен, хитер. Если у него что-то не получается, то только по причине внешних факторов. Интересный и харизматичный.

2. Телец - Гэри

Спокойный (если не доводить), стабильный, весьма очаровательный. Очень любит есть, маленький обжора, но совершенно не полнеет. Магия. Никто не сможет устоять перед обаянием этого знака.

3. Близнецы - Губка Боб Квадратные Штаны

Самые активные, общительные и веселые. Прирожденные оптимисты, которые заражают своим оптимизмом всех вокруг. Их всегда много, они не устают, не переживают кризисов. Их невозможно не заметить.

4. Рак - Сквидвард Тентикалс

Утонченные и степенные. Они хотят блаженного покоя, но, видимо, в этом мире такое состояние просто невозможно. Мастера иронии и сарказма. Специфический, но от этого не менее привлекательный, юмор.

5. Лев - Ларри Лобстер

Красавчик и знает об этом. Очень много времени тратит на поддержание своей физической красоты. Частично нарцисс. Но это не значит, что с ним нельзя приятно и с пользой поговорить. Они умеют давать нужные советы, пишет Yandex Zen.

6. Дева - Карен

Самые заботливые. Всегда как будто мамочки для всех. Им жизненно необходимо о ком-то заботиться, так что близкие окружены просто гипер заботой. Именно они часто бывают отличниками.

7. Весы - Патрик Стар

Всегда как будто немного не здесь. Довольно ленивы, но весьма находчивы. Хотят жить в удовольствие. А почему, собственно, только хотят? Они уже живут!

8. Скорпион - Нептун

Именно тот, кто стремиться к господству и успеху. Умные, находчивые и властные. Появляются неожиданно, их решения независимы, а действия неотвратимы.

9. Стрелец - Сэнди Чикс

Всегда немного сумасшедшие, активные и яркие. Они "белки в колесе" и это правда. Их просто невозможно представить в статике, они истинная динамика. Были везде и знают все. С ними очень интересно общаться.

10. Козерог - Юджин Гарольд Крабс (Мистер Крабс)

Стабильный знак еще и очень не равнодушен к деньгам. Он делец, очень предприимчив и организован. Его работоспособность поражает всякое воображение. Материальное положение для это знака занимает чуть ли не главное место.

11. Водолей - Мен Рэй

Кто же еще может быть супер злодеем, как не водолеи? Именно они всегда полны идей по захвату мира, власти, ну или хотя бы вашего внимания. Полны энергии и новых идей. Нестандартны.

12. Рыбы - Пёрл Крабс