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Кто вы из Спанч Боба по знаку Зодиака?

ФОТО: Wikimedia Commons

Любимый многими мультик, музыкальный мотив из которого знаком практически всем. Герои мультика обладают качествами схожими со теми, что имеют знаки Зодиака. Так кто же ты из Спанч Боба по знаку Зодиака? Давай проверим!

1. Овен - Планктон

Ведомый главной, желанной, всепоглощающей идеей, знак может свернуть горы. Умен, хитер. Если у него что-то не получается, то только по причине внешних факторов. Интересный и харизматичный.

2. Телец - Гэри

Спокойный (если не доводить), стабильный, весьма очаровательный. Очень любит есть, маленький обжора, но совершенно не полнеет. Магия. Никто не сможет устоять перед обаянием этого знака.

3. Близнецы - Губка Боб Квадратные Штаны

Самые активные, общительные и веселые. Прирожденные оптимисты, которые заражают своим оптимизмом всех вокруг. Их всегда много, они не устают, не переживают кризисов. Их невозможно не заметить.

4. Рак - Сквидвард Тентикалс

Утонченные и степенные. Они хотят блаженного покоя, но, видимо, в этом мире такое состояние просто невозможно. Мастера иронии и сарказма. Специфический, но от этого не менее привлекательный, юмор.

5. Лев - Ларри Лобстер

Красавчик и знает об этом. Очень много времени тратит на поддержание своей физической красоты. Частично нарцисс. Но это не значит, что с ним нельзя приятно и с пользой поговорить. Они умеют давать нужные советы, пишет Yandex Zen.

6. Дева - Карен

Самые заботливые. Всегда как будто мамочки для всех. Им жизненно необходимо о ком-то заботиться, так что близкие окружены просто гипер заботой. Именно они часто бывают отличниками.

7. Весы - Патрик Стар

Всегда как будто немного не здесь. Довольно ленивы, но весьма находчивы. Хотят жить в удовольствие. А почему, собственно, только хотят? Они уже живут!

8. Скорпион - Нептун

Именно тот, кто стремиться к господству и успеху. Умные, находчивые и властные. Появляются неожиданно, их решения независимы, а действия неотвратимы.

9. Стрелец - Сэнди Чикс

Всегда немного сумасшедшие, активные и яркие. Они "белки в колесе" и это правда. Их просто невозможно представить в статике, они истинная динамика. Были везде и знают все. С ними очень интересно общаться.

10. Козерог - Юджин Гарольд Крабс (Мистер Крабс)

Стабильный знак еще и очень не равнодушен к деньгам. Он делец, очень предприимчив и организован. Его работоспособность поражает всякое воображение. Материальное положение для это знака занимает чуть ли не главное место.

11. Водолей - Мен Рэй

Кто же еще может быть супер злодеем, как не водолеи? Именно они всегда полны идей по захвату мира, власти, ну или хотя бы вашего внимания. Полны энергии и новых идей. Нестандартны.

12. Рыбы - Пёрл Крабс

Кто еще может заставить скряжестых козерогов немного разориться на их прихоти? Конечно рыбы! Они обладают живым умом, их идеи смелы и почти также революционны, как у водолеев. Собрали целую коллекцию самых положительных качеств.

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