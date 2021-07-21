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Ксения Бородина переписала роскошный особняк на мать перед разводом

Ксения Бородина ФОТО: Fomichev Mikhail

Известная телеведущая Ксения Бородина подготовила неприятный сюрприз для своего мужа Курбана Омарова. Она переписала роскошный особняк на мать перед разводом с бизнесменом, пишет «ФАН».

Супруги купили коттедж на Новорижском шоссе в 2015 году. Стоимость жилья составила 18 миллионов рублей (206 190 евро).

Когда пара решила развестись, звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» переписала особняк на свою мать Инну Бородину, передает «Вечерняя Москва». Знаменитость захотела владеть домом единолично, сообщил Telegram-канал Mash. Это стало известно во время бракоразводного процесса. Адвокат Омарова Сергей Жорин пока воздержался от комментария.

О разладе в семье Бородиной и Омарова стало известно несколько месяцев назад. Супруги никак не комментировали слухи. В конце июня появились неофициальные данные о разводе телеведущей и ее мужа. Документы на расторжение брака подала звезда телевидения.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. В браке у пары родилась дочь. У телеведущей подрастает старшая дочь Маруся от предыдущих отношений.


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