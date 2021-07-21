Без помощи звездной матери: как сын Валерии заработал первый миллион в 18 лет?

«С четырех лет занимался музыкой, дважды получал гран-при на конкурсах. Но лет с 10 понял, что хочу самостоятельно зарабатывать деньги и уже тогда придумывал идеи для бизнеса. Рассказывать про все свои проекты не буду. Мне всего 22 года, и я сам иногда удивляюсь, как столько проектов можно было уместить за такой короткий отрезок жизни», — рассказал молодой предприниматель.

Арсений Шульгин уже в 14 лет открыл свой первый интернет-магазин. Подросток арендовал офис в подвале пятиэтажки. Тогда сын Валерии занимался продажей необычных подарков. В 16 лет наследник певицы решил жить отдельно и обеспечивать себя самостоятельно.

В 18 он уже заработал миллион и купил свой первый автомобиль — Mercedes. Подписчики артиста обвинили парня, в том, что у него была финансовая подушка безопасности. Арсений родился в обеспеченной семье. Шульгин отреагировал на необоснованную критику, пишет Пятый канал.

«Есть те, кто говорит, что я не мальчик с Сахалина, что папа у меня не слесарь, а мама — не учительница. Ребят, если честно, мне пофиг. Да, я не мальчик с Сахалина, я Арсений из Москвы. Я просто рассказываю про свой путь. Все то, что я сейчас имею — это благодаря товарному бизнесу», — резко ответил хейтерам сын Валерии.

Арсений отметил, что воспитывался в строгой семье. Молодой человек не жил в избытке. По его словам, ему не давали много карманных денег. Он ходил в бюджетную школу и рос, как обычный ребенок. Возможно, это и мотивировало сына певицы начать зарабатывать самостоятельно.



