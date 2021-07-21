Женщина забеременела от отца своего возлюбленного во время отдыха всей семьей

Пользователь TikTok пояснил, что перед совместной поездкой он искренне верил, что его возлюбленная, с которой он встречался со школы — та единственная.

Он подчеркнул, что собирался жениться на ней. Его родители хорошо относились к девушке, и она часто ездила с их семьей в поездки.

«Во время очередного семейного отдыха она переспала с моим отцом и забеременела», — заявил мужчина.

В следующих видеозаписях он рассказал, что со временем сумел простить своего отца. С возлюбленной он расстался.

«Сейчас у меня спокойные отношения с отцом. Это произошло давно, около пары лет назад», — пояснил он.

Запись набрала более шести миллионов просмотров. В комментариях пользователи не знали, плакать или смеяться над этой историей.

«Кажется, твои родители любили ее слишком сильно»,

— написал один из них. «Она быстро преодолела путь от девушки до мачехи», — отметил другой.

Другие авторы комментариев сочли, что ситуация слишком отвратительна, чтобы быть правдой. «Я отказываюсь в это верить», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit застукала мужа за изменой со своим взрослым сыном. Пользователи выразили сочувствие женщине и посоветовали обратиться к психотерапевту.



