«В 55 жизнь только начинается»: Штурм опубликовала фото с загадочным мачо

«My Irish genius (Мой ирландский гений — прим. ред.). В 55 жизнь, бабоньки, только начинается», — подписала фотографию певица.

Подписчики звезды 90-х теряются в догадках: кто же он — новый возлюбленный музыкальной исполнительницы, пишет Пятый канал. Тем не менее, имя своего избранника знаменитость пока держит в тайне. Фолловеры артистки закидали ее комментариями с поздравлениями. «Ирландский миллионер?»; «Что это за счастливчик? Кому так повезло?»; «Что за джентльмен?» — написали интернет-пользователи.

Наталья Штурм дважды состояла в официальных браках. Певица еще в юности вышла замуж за Сергея Деева, с которым училась в музыкальном училище. От него артистка родила дочь — Елену. Однако, вскоре брак распался. В 2003-м исполнительница снова решила узаконить свои отношения. На этот раз, избранником Штурм стал бизнесмен Игорь Павлов. В этом браке появился на свет сын — Арсений. Но даже рождение ребенка не спасло супругов от развода.



