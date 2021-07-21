Оскорбленная Еленой Прокловой актриса: «Я не могу передать, какой у меня шок»

Имя Елены Прокловой опять на первых полосах скандальной хроники. На этот раз знаменитая актриса схлестнулась с давней знакомой Яной Поплавской.

В апреле 2021 года Елена Проклова рассказала о пережитом в 15 лет ужасе из-за связи с известным режиссером. Тогда Яна Поплавская была одной из тех, кто набросился на коллегу с гневной отповедью. Она обвинила актрису в безумии и заявила: «Свинья всегда грязь найдет».

На днях Елена Игоревна смачно осадила исполнительницу роли «Красной Шапочки» в эфире шоу Андрея Малахова. Как отметила звезда, скорее всего, у коллеги возникла к ней личная неприязнь. «Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?» – удивилась актриса.

Оскорбленная Яна Евгеньевна этого стерпеть не смогла. Разведенная женщина болезненно отреагировала на унизительные слова Прокловой в свой адрес. «Мы общались с ней раньше как обычные люди, как коллеги. Никто не знает, что у этого человека в голове. Эта история Прокловой вызвала у меня шок», – сокрушается артистка.

Как призналась Поплавская, у них с Прокловой даже есть общий чат, где они раньше поздравляли друг друга с православными праздниками. «Мне и в голову не могло прийти, что человек в таком возрасте подобное скажет. Мне известные актрисы прислали ссылки о ее безумных походах на телевидение. Когда я увидела, то была потрясена. Рассказывать от кого она беременна, когда живы жены, дети, внуки. Понимаете, о ком я говорю. Я не могу передать, какой у меня шок», – говорит Поплавская.



