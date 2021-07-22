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Серябкина надела купальник и приняла такие позы в реке, что даже самые искушенные отвели глаза

Ольга Серябкина. ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица сейчас отдыхает в Подмосковье, откуда регулярно выкладывает снимки на фоне живописной природы, передает Лайф.

Популярная 36-летняя певица Ольга Серябкина в последнее время решила вернуться к своему откровенному образу из прошлого. В составе группы Serebro артистка часто появлялась в открытых нарядах и принимала для снимков соблазнительные позы. Однако, выйдя замуж, Ольга забросила такие привычки, предпочитая милые и стильные кадры. И вот на улице фанатов снова настал праздник — певица устроила фотосессию прямо в воде.

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

Сейчас Ольга отдыхает за городом, в Подмосковье, поэтому и съёмка происходила на природе. Звезда позировала на берегу реки, где позади виднелся лес. Певица плескалась в кофейном купальнике в лучах уходящего солнца. Полумрак придавал фото особую интимность, а свет всегда выгодно падал на пышные формы певицы, что фанаты никак не могли проигнорировать.

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

 
Некоторые подписчики поинтересовались, кто же выступил фотографом на этой съемке. Сама певица не стала отвечать на вопрос, но очевидно, что это был ее муж. С Георгием Начкебией, бывшим концертным директором и сыном грузинского бизнесмена, Ольга познакомилась еще во время совместной работы в лейбле Максима Фадеева. А когда звезда начала сольную карьеру под псевдонимом Molly, будущий муж остался с ней и стал помогать с продвижением.

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