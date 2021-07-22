Серябкина надела купальник и приняла такие позы в реке, что даже самые искушенные отвели глаза

Популярная 36-летняя певица Ольга Серябкина в последнее время решила вернуться к своему откровенному образу из прошлого. В составе группы Serebro артистка часто появлялась в открытых нарядах и принимала для снимков соблазнительные позы. Однако, выйдя замуж, Ольга забросила такие привычки, предпочитая милые и стильные кадры. И вот на улице фанатов снова настал праздник — певица устроила фотосессию прямо в воде.

Сейчас Ольга отдыхает за городом, в Подмосковье, поэтому и съёмка происходила на природе. Звезда позировала на берегу реки, где позади виднелся лес. Певица плескалась в кофейном купальнике в лучах уходящего солнца. Полумрак придавал фото особую интимность, а свет всегда выгодно падал на пышные формы певицы, что фанаты никак не могли проигнорировать.

Некоторые подписчики поинтересовались, кто же выступил фотографом на этой съемке. Сама певица не стала отвечать на вопрос, но очевидно, что это был ее муж. С Георгием Начкебией, бывшим концертным директором и сыном грузинского бизнесмена, Ольга познакомилась еще во время совместной работы в лейбле Максима Фадеева. А когда звезда начала сольную карьеру под псевдонимом Molly, будущий муж остался с ней и стал помогать с продвижением.