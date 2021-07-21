Певица Нюша раскрыла беременность в новом клипе?

Поклонники российской певицы Нюши с трепетом следили за тем, как подрастает ее дочка. Сама исполнительница в плотном графике выступлений всегда находила время, чтобы заняться воспитанием ребенка. При этом Нюша не забывала и о карьере.

Активная работа над новыми песнями и гастроли разбивали вдребезги все слухи о том, что исполнительница ждет второго ребенка. Но сегодня Нюша выпустила новый клип на песню «Небо знает», где в очередной раз подтвердила, что грамотно организованная работа и встроенные приоритеты в карьере только способствуют семейному счастью.

Фанаты были буквально шокированы не только хитовой композицией, но и тем, что их любимица предстала перед ними беременной, без стеснения продемонстрировав округлившийся живот.

«Эта работа очень сильно символизирует события моей жизни за последние полгода. Для каждого зрителя это будет своя история. А мой главный месседж: наша жизнь состоит из этапов, каждый важен и нужен по-своему. Завтра не будет похоже на сегодня, с новым опытом приходит и новая ответственность», — написала сама исполнительница в комментариях в видео на YouTube.

ФОТО: скриншот видео

На странице певицы в Instagram пользователи завалили пост с видео комментариями с поздравлениями, причем большая часть из них была посвящена не новой вехе в творчестве исполнительницы, а ее беременности.



