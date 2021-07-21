Умер основатель ансамбля Apelsin Тыну Ааре

Печальную новость в соцсетях сообщила семья музыканта. «С грустью сообщаю, что от нас ушел Тыну Ааре. Спасибо за все, дорогой дядя Тыну! Твой вклад в историю эстонской музыки неоценим. Мне будет не хватать наших бесед на веранде на Тедре, 16. Покойся с миром!» - написал его племянник Мартин Ааре в Facebook.