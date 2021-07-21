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Умер основатель ансамбля Apelsin Тыну Ааре

Tõnu Aare ФОТО: Marina Puškar

Сегодня, 21 июля, скончался известный эстонский музыкант, основатель ансамбля Apelsin Тыну Ааре.

Печальную новость в соцсетях сообщила семья музыканта. «С грустью сообщаю, что от нас ушел Тыну Ааре. Спасибо за все, дорогой дядя Тыну! Твой вклад в историю эстонской музыки неоценим. Мне будет не хватать наших бесед на веранде на Тедре, 16. Покойся с миром!» - написал его племянник Мартин Ааре в Facebook.

Limon выражает соболезнования близким музыканта Тыну Ааре.

Ансамбль Apelsin родился в 1974 году. В группе из семи человек Тыну Ааре играл на гитаре, губной гармошке, мандолине, а также выступал в качестве солиста в некоторых песнях.


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