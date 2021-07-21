Умер основатель ансамбля Apelsin Тыну Ааре
Сегодня, 21 июля, скончался известный эстонский музыкант, основатель ансамбля Apelsin Тыну Ааре.
Сегодня, 21 июля, скончался известный эстонский музыкант, основатель ансамбля Apelsin Тыну Ааре.
Печальную новость в соцсетях сообщила семья музыканта. «С грустью сообщаю, что от нас ушел Тыну Ааре. Спасибо за все, дорогой дядя Тыну! Твой вклад в историю эстонской музыки неоценим. Мне будет не хватать наших бесед на веранде на Тедре, 16. Покойся с миром!» - написал его племянник Мартин Ааре в Facebook.
Limon выражает соболезнования близким музыканта Тыну Ааре.
Ансамбль Apelsin родился в 1974 году. В группе из семи человек Тыну Ааре играл на гитаре, губной гармошке, мандолине, а также выступал в качестве солиста в некоторых песнях.