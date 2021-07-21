У Илоны Калдре умерла любимая собака

«Умер на руках у Димы (Дмитрий - муж Илоны Калдре - прим. ред.). Ему было 14 лет. Мы в голос рыдаем, очень больно. Он не болел и был нашим дорогим ребенком. Очень больно. Очень. Пусть люди своих животных берегут и любят так, как мы его любили», - говорит Илона Калдре.