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У Илоны Калдре умерла любимая собака

Илона Калдре с собачкой ФОТО: Фейсбук

Сегодня финалистка телевизионной передачи «Битвы экстрасенсов. Третья мировая», общественный деятель Илона Калдре сообщила в соцсетях о смерти своей собаки. Песика звали Хуч. 

«Умер на руках у Димы (Дмитрий - муж Илоны Калдре - прим. ред.). Ему было 14 лет. Мы в голос рыдаем, очень больно. Он не болел и был нашим дорогим ребенком. Очень больно. Очень. Пусть люди своих животных берегут и любят так, как мы его любили», - говорит Илона Калдре.

«Теперь осталась только светлая память. Сердце разрывается...» - написала в Facebook Илона Калдре. К публикации экстрасенс прикрепила фотографии лучших моментов со своим четвероногим другом, которые теперь навсегда останутся в памяти.


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