А ВЫ ПРЕДПОЛАГАЛИ? ⟩ Как мороженое сделать вкусным дополнением к картофелю фри или панакоте

Гастрономические волшебники из Academic Food Lab Прийт Тоомитс и Андрус Лаанисте уверены, что сливочное мороженое - это не просто шарики мороженого, коктейль с мороженым или простой десерт. Повара высшего класса используют мороженое для приготовления соленой панакоты и соусов к пасте, а также сервируют мороженое с морепродуктами и даже стейками.

Если вы тоже большой любитель мороженого и готовы испытать свой вкус на прочность и потренировать кулинарные навыки, читайте, какие интересные блюда повара рекомендуют приготовить из обычного сливочного мороженого.

Мороженое и картофель фри

Сладкое мороженое и соленый картофель фри кажутся двумя противоположностями - как огонь и вода, но в действительности это сочетание - настоящая вкусовая бомба. Как и соленая карамель или соленый крендель в шоколадной глазури.

Такая вкусовая комбинация появилась благодаря компании людей, которые заказали картофель фри и сливочное мороженое в одном ресторане быстрого питания. Кремовая текстура мороженого выглядела так аппетитно и похожей на соус, что кто-то начал в шутку макать в него кусочки картофеля. После сочетание сливочно-сладкого, горячего и соленого распробовали и другие любители вкусовых экспериментов по всему миру.

По словам Тоомитса, баланс соленого и сладкого действует на людей как-то особенно. Удивительно, что на первый взгляд казавшаяся странной комбинация стала таким изысканным блюдом. А вы бы съели чашку сливочного мороженого с картофелем фри и шоколадным соусом или хотя бы посмаковали ложечку?

Соусы, соусы, соусы

Соленые соусы из сливочного мороженого, пожалуй, не так легко найти среди обычных рецептов, но для шеф-поваров они, безусловно, не в диковинку.

По словам Лаанисте, приготовление любого соленого блюда из сладкого мороженого показывает уровень мастерства повара, поскольку для идеального результата нужно филигранно владеть искусством баланса вкусов. «Сливочное мороженое – кремовое и сытное, и повара как раз и ищут такие свойства при приготовлении соусов. Растаяв, сливочное мороженое превращается в сливки, в которые добавлены ваниль и сахар. Для достижения идеального вкусового баланса в игру вступает уже умение повара сочетать соленое со сладким, но это может сделать любой человек дома на кухне», – уверен Лаанисте.

Для вкусного соуса к стейку добавьте к сливочному мороженому цельнозерновую горчицу, а в подливку, например, для шведских мясных шариков используйте мороженое вместо взбитых сливок или крема для пирожного. Имейте ввиду, что кислые соусы не рекомендуется варить после добавления сливок, иначе сливки превратятся в комочки.

В сборнике рецептов Лаанисте есть, скажем так, подливка, приготовленная из сливочного мороженого, брусники и хрена, которая, подтаяв, образует вкусный соус, который идеально подойдет, например, для копченого языка.

Панакота

Кто из нас не слышал о популярном итальянском десерте панакота, в состав которого входят взбитые сливки, сливки для кофе, сахар, ваниль, а по желанию туда можно добавить немного рома. Первую часть ингредиентов смело вычеркивайте из списка покупок, если в морозилке есть коробка сливочного мороженого. Однако действительно интересным блюдом и экспериментом можно считать приготовление соленой панакоты. Для получения комбинации по-итальянски растопите сливочное мороженое, добавьте молоко, желатин, пармезан, перец, бальзамический уксус и сервируйте с помидорами черри и базиликовом песто. Пальчики оближете!

Панакоту можно приготовить также из зелени, сливочного мороженого, куриного бульона и желатина и сервировать с нежным крабовым мясом и даже с печенью трески и васаби.



