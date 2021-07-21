Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить
Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто заявил, что Олимпиада может быть отменена в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, передает sports.ru.
Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто заявил, что Олимпиада может быть отменена в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, передает sports.ru.
За последние сутки среди людей, связанных с Играми, было зафиксировано 10 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее число случаев достигло 68.
«Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы проведем обсуждение, если будет всплеск.
Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова созовем пятисторонние переговоры. На данный момент заболеваемость коронавирусом может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация», – сказал Муто.
Только 26 соревнований Токио-2020 пройдут с болельщиками, остальные 724 – при пустых трибунах.
Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа.