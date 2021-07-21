Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить

Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова созовем пятисторонние переговоры. На данный момент заболеваемость коронавирусом может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация», – сказал Муто.