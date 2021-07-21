Богомолов раскрыл свою зарплату в театре

По словам Богомолова, эта сумма в несколько раз меньше. «Зарабатываю от 100 до 150 (от 1000 до 1700 евро), в зависимости от премий», — цитирует Богомолова mk.ru, сообщает Gazeta.ru .

Богомолов уточнил, что после свадьбы с телеведущей Ксенией Собчак он сменил только место жительства. «Для меня не распахнулись двери в какой-то неведомый прекрасный или ужасный мир. Как было примерно, так и осталось. Не могу сказать, что что-то радикально у меня поменялось, кроме того, что живу за городом», — сказал он.