Как родила от подонка, встретила любовь, лишилась карьеры из-за политики: судьба Татьяны Лазаревой

Канули в прошлое времена, когда артистка была лицом СТС: сейчас Татьяна Лазарева развивает авторское шоу на YouTube. Четыре года звезда жила в Испании, отдельно от супруга Михаила Шаца, что далеко не всем поклонникам казалось нормой, пишет «Стархит».
Слухи о проблемах в браке пары разрослись в 2018-м, когда Татьяна Лазарева обмолвилась в интервью, что они с Шацем «проживают какую-то новую жизнь по отдельности». Через год Telegram-каналы уже вовсю рассуждали о том, что Михаил отправил жену в ссылку, пока сам окучивает 20-летних девиц в Москве. Картину дополнили сплетни о психическом заболевании Татьяны, после чего супруги поспешили заверить публику: все не так, как кажется.
21 июля Лазаревой исполняется 55. Она по-прежнему замужем за юмористом и уже вернулась в Россию, так почему же слухи о разладе в семье продолжают тянуться за звездой длинным шлейфом?
На пике успеха
Папа Татьяны был инвалидом по зрению, однако это не помешало ему стать учителем истории в физико-математической школе при Новосибирском госуниверситете и создать семью с коллегой — педагогом литературы Валерией Алексеевной.
«Меня задевало то, что на первом месте у них работа. Особенно у матери — она просто болела ею. А мы с сестрой существовали по какому-то остаточному принципу. Мама растворялась в учениках. Дело в том, что это был интернат для одаренных детей Сибири и Дальнего Востока, где учились победители олимпиад, приехавшие из разных городов. Жили они, естественно, без родителей, которых им с успехом заменяли мои мать с отцом», — говорит Лазарева.
С детства Таня увлекалась творчеством: играла на скрипке, фортепиано и гитаре, обожала петь. В восьмом классе девушка стала выступать с группой политической песни «Амиго», хотя в отличие от других участников коллектива была несовершеннолетней. Окончив французскую спецшколу, Лазарева попыталась поступить на вокальное отделение — сначала в Москве, а потом и в Новосибирске. Потерпев неудачу, Татьяна решила пойти по стопам родителей и подала документы в местный педагогический вуз на иняз.
Педагогический она так и не окончила, разругавшись с деканатом, в итоге пошла в Кемеровский институт культуры и устроилась лаборанткой в госуниверситет. Здесь девушка начала участвовать в капустниках и однажды показала блестящую пародию на Лайму Вайкуле, после чего получила приглашение в местную команду КВН. Это был настоящий успех: дважды ребята становились чемпионами Высшей лиги, а саму Лазареву признавали «Мисс КВН».
В 1994-м Татьяна перебралась в Москву, согласившись работать в программе «Раз в неделю». Затем бывшие кавээнщики создали «О.С.П.-Студию», ставшую телехитом, кроме того, Лазарева параллельно вела кулинарную передачу «Пальчики оближешь» и снималась в юмористическом сериале «33 квадратных метра».
Новый скачок популярности ознаменовало появление передачи «Хорошие шутки»: именно за это шоу Михаил Шац и Лазарева получили ТЭФИ. Немного сменить амплуа артистке удалось благодаря ведению программ «Две звезды» и «Это мой ребенок!». А еще она снималась в кино — в «Ералаше», эпизодах сериалов «Моя прекрасная няня» и «Воронины» и в последнем фильме Ивана Дыховичного «Европа — Азия».
Неудачный брак и рождение сына
«Я была этаким спринтером: если мне кто-то нравился, практически всегда, в 90 случаях из 100, добивалась его, а потом бросала, — рассказывала артистка о юности. — Надоедал быстро, обязательно находилось в нем что-то не то. Короче, метало меня. Это и естественно, жизнь-то какая была — беззаботная, бесшабашная, дурная: КВН, бесконечные встречи, посиделки, поездки, пьянки-гулянки. А все молодые, вот и получалось: сегодня с одним, завтра с другим, и все в каком-то веселом угаре. Я была разбитной, хохотала постоянно, в манере общения — легкой, в поведении — раскованной, и конечно, все мужики западали на меня со страшной силой».
В 25 лет Татьяна задумалась о браке просто потому, что все подружки уже выскочили замуж. Фактически, она сама сделала предложение старому знакомому, бывшему ученику своих родителей Саше Другову. Тот тогда уже стал успешным бизнесменом, открыл банк, спонсировал новосибирскую команду КВН. Завидный жених согласился на союз, закатил торжество на 250 человек, накупил избраннице платьев и украшений.
Татьяна полагала, что штамп в паспорте мгновенно заставит ее полюбить мужа, но этого не произошло. Из-за отсутствия чувств уже через пару месяцев супруги разъехались, ну а развелись официально только спустя три года, когда Лазарева собралась рожать ребенка от другого…
Об отце Степы артистка говорила коротко: «Родила сына от одного подонка — папаша испарился сразу же после зачатия». Это было не совсем правдой, хотя история и развивалась словно по сюжету фильма «Москва слезам не верит». Возлюбленным оказался экс-кавээнщик, с которым Татьяна продолжала работать на телевидении, несмотря на разрыв. После того, как мужчина отказался от обязательств и обвинил Лазареву в охоте за московской пропиской, он полагал, отвергнутая женщина вернется в Новосибирск. Не тут-то было: хотя юмористка и плакала дома в одиночестве, на людях она хохотала, к тому же ради малыша хотелось свернуть горы, а не бросать карьеру.
«Героиня Алентовой 20 лет спустя говорила отцу своей дочери, что сначала думала о нем каждую минуту, потом каждый час, потом раз в день… И у меня было такое же выжимание из себя по капле того человека. Притом, что однозначно понимала: не нужен он мне был — с его характером, с таким отношением ко мне. Все равно ничего у нас с ним не получилось бы. Не мой тип. Даже если бы мы стали жить вместе, он точно так же продолжал бы гулять и тусоваться. В общем, постепенно я осознала: как же прекрасно, что все произошло так, как произошло!» — рассуждала артистка.
Из роддома ее встречала целая толпа друзей, в том числе и Александр Другов, который был готов взять на себя обязательства по воспитанию ребенка и даже успел рассказать знакомым, что стал папой. Но Лазарева понимала, что нельзя совершать такую ошибку и второй раз давать бизнесмену ложную надежду на семейное счастье. Мысленно Татьяна смирилась с ролью матери-одиночки и зареклась выходить замуж. Правда, с этим решением оказался в корне не согласен один телеведущий…
Влюбленный Шац
Впервые Михаил Шац и Татьяна Лазарева познакомились на игре КВН: врач-реаниматолог играл за Петербург, Лазарева — за Новосибирск. Вместе они мотались по городам и весям, и Татьяна воспринимала Михаила как друга, тем более что к интрижкам тогда относилась легко.
«В то время, когда я еще числилась замужем, у нас произошел какой-то легкий роман, — уточняла звезда. — Приключилось это в круизе по Черному морю, подернутом алкогольными парами, который мы потом окрестили «круиз по-черному». Для меня эта любовная интрижка была одной из миллиона скоротечных: быстро началась и еще быстрее закончилась. Проходящий, ни к чему не обязывающий роман. А вот Мишка поставил себе какую-то галочку. И года четыре ходил вокруг меня. Все ждал, когда я наконец всерьез обращу на него внимание. А я продолжала его не замечать».
Потом они встретились на телевидении, и Михаил стал свидетелем того судьбоносного романа Татьяны, что завершился рождением Степана. Коллега помогал Лазаревой во всем: так как он работал в фармацевтической компании, то постоянно привозил малышу присыпки, кремы, масла, консультировал юмористку как врач. Параллельно артисты гастролировали, и на протяжении долгого времени ведущая то притягивала Шаца, то отталкивала, когда тот ей надоедал. Подруги ругались: мол, мужчина же так влюблен! Актриса лишь разводила руками, повторяя, что она-то сильных чувств не испытывает.
Все перевернулось на гастролях в Самаре: пара шла по Набережной, как вдруг Михаил заявил, что устал от своего незавидного положения и уходит, хотя по-прежнему любит Татьяну. Пламенная речь подействовала — терять единственного мужчину, которому можно было доверять, Лазарева не хотела. «Мы стали жить вместе. Степке было тогда два с половиной года. Где-то через полтора года появилась Соня. В преддверии этого события мы поженились, было даже некое подобие свадьбы», — отмечала артистка.
Мама юмористки была счастлива за дочь, а вот еврейская семья Михаила сибирячку «с прицепом» приняла не сразу. Впрочем, когда выяснилось, что Татьяна не претендует ни на что, кроме самого Шаца, родственники смягчились. Еще одной проблемой мог стать период притирки, ведь на момент свадьбы у каждого артиста уже сложились определенные привычки. Сперва супруги много скандалили из-за бытовых мелочей, спасала только взаимная любовь.
«Она была абсолютно опьяняющая, мы все время были вдвоем. Я уяснила: кроме этого человека, мне никто больше не нужен, но постоянно пыталась как-то скорректировать его под себя. А он все время орал: «Что ты меня переделываешь?! Перестань, это бесполезно». А я и до сих пор продолжаю, одновременно, правда, и себя как-то перелопачиваю… Да, с каждым годом все больше замечается каких-то вещей, которые ты не в силах поменять в человеке, и приходится под них подстраиваться. Но если делать все с любовью и пониманием, это совершенно не унижает. Наоборот, помогает жить. А поскольку мы с Михаилом женились с твердым намерением быть вместе до конца, значит, до конца и будем притираться друг к другу. К счастью, у нас получается любую проблему обернуть в штуку», — откровенничала Татьяна.
Почти в 40 звезда родила третьего ребенка, Антонину, что стало не трудностью, а подарком для семьи. С маленькой Тоней с удовольствием нянчились старшие дети артистки. Могли ли они представить, что им предстоит разлука?
Переезд в Испанию и слухи о разладе в семье
В 2011-м карьера супругов резко пошла на спад, они перестали работать на СТС и исчезли с экранов телевизоров. Перемены Лазарева связывала со своей активной гражданской позицией. «Я себя чувствую достаточно свободно в нашей стране. А что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить. Все остальное уже было сделано в 2012 году. Поэтому я не боюсь говорить то, что думаю. Я уважаю людей с иной точкой зрения и хочу, чтобы они тоже уважали меня», — рассуждала Татьяна спустя годы в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».
Сперва супруги вели на YouTube шоу «Телевидение на коленке», однако просмотров было недостаточно, да и финансирования не хватало, так что проект закрыли. Впоследствии Шац вернулся на ТВ с программой «Дело было вечером» и начал выступать как стендапер, ну а Лазарева в 2016-м улетела с младшей дочкой в Испанию, где семья круглогодично снимала виллу: девочку хотели отдать в местную школу.
Поначалу поклонники с интересом наблюдали за жизнью Татьяны за границей, а потом и за развитием ееавторского шоу о воспитании детей на YouTube-канале. Вопросы об отношениях на расстоянии и расколе семьи не заставили себя ждать, а в 2019-м появились слухи, что Михаил Шац специально довел жену до нервного срыва, убедил, что она психически больна, и отправил в эдакую ссылку в Испанию под прикрытием необходимости дать дочке хорошее образование. На самом же деле, по мнению инсайдеров, переезд состоялся из-за желания Шаца избавиться от супруги и крутить романы с молодыми поклонницами.
Окружающим казалось, что развод не за горами, но супруги опровергли информацию. Во-первых, никакого душевного недуга у Татьяны не было, а к психологу она обращалась в последний раз, когда носила под сердцем младшую дочь и изрядно нервничала. Во-вторых, Шац и Лазарева постоянно общались посредством мессенджеров и звонков, глава семьи прилетал к своим «девочкам» в Испанию, а они по возможности посещали Россию. Ну а о ревности разговоров вовсе не шло. «Мыслей о разводе нет. Потому что понимаешь, тебе быть с человеком еще 20 лет вместе, никуда его не денешь!» — говорила Татьяна.
В январе «ссылка» артистки закончилась. «Многие думают, что я живу в Испании, но на самом деле я там находилась, пока наша младшая дочь училась. Теперь она учится в Англии, но там уже я не нужна, потому что это учеба с проживанием. Так что я снова в Москве», — поясняла звезда подписчикам.
На пересудах про брак проблемы Лазаревой не заканчивались. Еще до переезда в Испанию у нее обнаружили редкое аутоиммунное заболевание кишечника — язвенный колит. При таком недуге ставят инвалидность, однако Татьяна отказалась оформлять бумаги, считая это унизительным. В период обострения артистка похудела на 10 килограммов. Несколько лет назад, впав в депрессию из-за болей и морального истощения, телеведущая даже задумалась о суициде.
С негативным мышлением звезда справилась, а вот недуг, к сожалению, периодически выходил из-под контроля. «Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все, — сообщила Лазарева в начале июля в авторском шоу на YouTube-канале Lazarevatut. — Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно».
Несмотря на проблемы со здоровьем, трудности в карьере и долгую разлуку с семьей, перед поклонниками Татьяна Лазарева оставалась позитивной, ироничной и целеустремленной. Именно этим она и покоряет окружающих. «Всегда, когда мне было плохо или больно, а я преодолевала это, становилось жить еще интереснее, все перло, и достигались новые горизонты, — подчеркивала звезда. — Не сразу, да. Потому что иногда было так больно, что сознание отключалось на какое-то время, болевой шок, ты думаешь, наверное, я сошла с ума. Наверное, нужно разрешать себе чувствовать эту боль, каждый раз гладить тебя по головке, жалеть, утешать, и говорить себе: «Все будет хорошо, ты же знаешь. Да, тебе сейчас очень трудно, но все пройдет и все будет хорошо. Ты взлетишь и полетишь еще дальше и выше, как ракета».