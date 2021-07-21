Как родила от подонка, встретила любовь, лишилась карьеры из-за политики: судьба Татьяны Лазаревой

Влюбленный Шац

Впервые Михаил Шац и Татьяна Лазарева познакомились на игре КВН: врач-реаниматолог играл за Петербург, Лазарева — за Новосибирск. Вместе они мотались по городам и весям, и Татьяна воспринимала Михаила как друга, тем более что к интрижкам тогда относилась легко.

Михаилу пришлось приложить немало усилий, чтобы завоевать Татьяну ФОТО: Инстаграм

«В то время, когда я еще числилась замужем, у нас произошел какой-то легкий роман, — уточняла звезда. — Приключилось это в круизе по Черному морю, подернутом алкогольными парами, который мы потом окрестили «круиз по-черному». Для меня эта любовная интрижка была одной из миллиона скоротечных: быстро началась и еще быстрее закончилась. Проходящий, ни к чему не обязывающий роман. А вот Мишка поставил себе какую-то галочку. И года четыре ходил вокруг меня. Все ждал, когда я наконец всерьез обращу на него внимание. А я продолжала его не замечать».

Потом они встретились на телевидении, и Михаил стал свидетелем того судьбоносного романа Татьяны, что завершился рождением Степана. Коллега помогал Лазаревой во всем: так как он работал в фармацевтической компании, то постоянно привозил малышу присыпки, кремы, масла, консультировал юмористку как врач. Параллельно артисты гастролировали, и на протяжении долгого времени ведущая то притягивала Шаца, то отталкивала, когда тот ей надоедал. Подруги ругались: мол, мужчина же так влюблен! Актриса лишь разводила руками, повторяя, что она-то сильных чувств не испытывает.

Софья родилась в 1998-м, а Антонина — в 2006-м, за пару недель до 40-летия Татьяны ФОТО: Инстаграм

Все перевернулось на гастролях в Самаре: пара шла по Набережной, как вдруг Михаил заявил, что устал от своего незавидного положения и уходит, хотя по-прежнему любит Татьяну. Пламенная речь подействовала — терять единственного мужчину, которому можно было доверять, Лазарева не хотела. «Мы стали жить вместе. Степке было тогда два с половиной года. Где-то через полтора года появилась Соня. В преддверии этого события мы поженились, было даже некое подобие свадьбы», — отмечала артистка.

Мама юмористки была счастлива за дочь, а вот еврейская семья Михаила сибирячку «с прицепом» приняла не сразу. Впрочем, когда выяснилось, что Татьяна не претендует ни на что, кроме самого Шаца, родственники смягчились. Еще одной проблемой мог стать период притирки, ведь на момент свадьбы у каждого артиста уже сложились определенные привычки. Сперва супруги много скандалили из-за бытовых мелочей, спасала только взаимная любовь.