Лолита рассказала о соперничестве с Заворотнюк за роль в «Моей прекрасной няне»

В «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница!» Лолита не только заставляет своих гостей рассказывать о себе самые сокровенные тайны, но и сама иногда удивляет зрителей. В очередном выпуске программы Милявская призналась, что в жизни умеет с достоинством принимать поражения. В качестве примера она привела случай со съемочной площадки знаменитого сериала.

«Я отношу себя к людям, у которых есть талант: умение проигрывать. В этом мне помог психолог. Она заставила меня ходить на кастинги. Например, в сериал «Моя прекрасная няня». Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не мое. Я это понимала, и естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль», – сообщила Лолита.

ФОТО: Скришот видео

На прошлой неделе Лолита впервые откровенно рассказала о заболевании своей единственной дочери Евы. По ее словам, все случилось из-за того, что девочка родилась недоношенной. Сейчас у нее синдром Аспергера, который, по словам Лолиты, проявляется иногда зацикленностью на предмете.



