Яна Рудковская впервые рассказала о суррогатной матери своего младшего сына Арсения

«До Арсения наша мама выносила двоих детей по программе суррогатного материнства. Она мечтала купить дом. Муж ее в этом стремлении поддерживал», — добавила Рудковская, признавшись, что лично предпочла не знакомиться с этой женщиной.

Гонорар суррогатной матери составил два миллиона рублей (22 000 евро). На время беременности для нее сняли квартиру в Санкт-Петербурге, а также взяли на себя расходы на все необходимое, включая продукты питания. По словам Рудковской, женщина так и не знает, для кого она вынашивала ребенка. В роддом за новорожденным Арсением они поехали на третий день после родов, пишет spletnik.ru.

Яна также рассказала, что своего сына Сашу она пока не посвятила в подробности появления у него младшего братика.

«Мы не хотели, чтобы в тот момент у Саши было ощущение, что Сеня — не наш ребенок, что он подброшенный. Но когда придет время, мы, конечно, расскажем правду», — сказала Рудковская.

Напомним, что всего у Яны четверо сыновей: 19-летний Андрей, которого она усыновила в браке с Виктором Батуриным (мальчик родился еще в браке Батурина и Юлии Салтовец, но Яна взяла ребенка под опеку), 18-летний Николай, которого она родила от Виктора Батурина, восьмилетний Саша, которого она родила от Евгения Плющенко и девятимесячный Арсений, появивившийся в браке с Евгением Плющенко при помощи суррогатной матери.