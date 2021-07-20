Какие секреты хранят сотрудники отелей, или Почему нельзя доверять чистым стаканам

Какие секреты хранят сотрудники отелей

«Постельные клопы. В каждом отеле они есть, будь он пятизвездочный или придорожный. Причем это не вина гостиницы, часто всяких букашек привозят сами гости. А подцепить их можно даже в самолете. Если утром на простыне или одеяле вы обнаружите маленькие красные пятна, значит ночью вами полакомились клопы».

Жалобы

«Когда вы жалуетесь на стойке регистрации, делайте это в самой вежливой манере. Чем вежливее обращаешься, тем больше будет возмещение, и наоборот. Чем грубее гость, тем меньше он получит. Пожалуйста, будьте добры к работникам отелей. Вы не представляете, сколько грубостей иногда приходится выслушивать даже из-за самых незначительных проблем».

Чего делать нельзя

«Никогда, слышите, никогда не пользуйтесь шоколадным фонтаном в банкетных залах отелей! Никто не меняет шоколад из-за дороговизны. Его лишь слегка фильтруют и добавляют немного нового. Часто я вижу, как в фонтан роняют еду, чихают на шоколад, и в результате он густеет. Ну а чтобы вернуть прежнюю консистенцию, его разбавляют маслом».

Стакан наполовину чист

«Не доверяйте чистым стаканам в номере. Частенько их протирают той же тряпкой, что и раковину, и туалет. Это приходится делать в том случае, если посудомоечная машина барахлит. А в отелях это не редкость. Впрочем, некоторые гостиницы используют тряпки разного цвета. Например, зелеными протирают посуду, красными — туалет и ванную, а желтыми — всё остальное».

Как сэкономить

«Если регистрироваться поздней ночью, вас могут заселить в номер более высокого класса или даже в люкс. Дело в том, что мы не хотим, чтобы номера пустовали. Поэтому порой готовы сделать гостям чуть ли не 80-процентную скидку».

«Советую бронировать номер напрямую, а не через сторонние приложения. Тогда вам непременно пойдут навстречу и постараются исполнить все пожелания. В том случае, если вы регистрировались через другой сайт, вы получите номер согласно брони и не более того».

Как нас обманывают

«Негласное правило нашего отеля гласит: если кто-то заказал в номер бутилированный напиток и не открыл его, то его нужно отнести на кухню и снова перепродать. У нас даже ходят легенды о бутылке, которую перепродавали целых 7 раз».

«Когда я работал в отеле, менеджер часто добавлял в счета постояльцев лишние напитки. Нормальной практикой было выставить на свадебные столы только 30 бутылок вместо заказанных 50. Когда эти бутылки заканчивались, клиенту приходилось заказывать те самые оставшиеся 20 бутылок, но еще раз их оплачивать».

Как говорится, предупрежден — значит вооружен. А какие секреты работников отеля известны нашим читателям? Если знаешь что-то интересненькое, смело делись с нами в комментариях!



