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Певица Глюкоза возмутила подписчиков слишком открытым купальником

Глюкоза. ФОТО: Instagram

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала новые смелые снимки. Исполнительница похвасталась формами в купальнике, который некоторым показался слишком открытым, пишет «ФАН».

Пикантные фото появились на странице Глюкозы в Instagram. На них артистка позирует в бассейне и на бортике в купальнике цвета фуксии, который едва прикрывает грудь и позволяет рассмотреть ягодицы.

«Когда такое серьезное лицо в бассейне – это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать», – отметила певица, отдыхающая в Испании.

ФОТО: Instagram

Однако далеко не всем подписчикам исполнительницы понравились ее смелые снимки. Слишком открытый купальник возмутил многих поклонников Глюкозы. Пользователи соцсети даже пристыдили знаменитость в комментариях.

«Что за купальник? Что подумает дочь?!»; «Уже бы совсем разделась, хотя, можно сказать, голая. Пошло»; «Блин, ну что она творит?!»; «А муж что по этому поводу думает, что ты свой зад на всю страну показываешь?!» – написали недовольные поклонники.

Примерно такую же реакцию фанатов вызвало видео, на котором Глюкоза танцует в черном купальнике под песню про симпл-димпл. Певице намекнули, что она зря пытается следовать современным трендам.

Исполнительница показывала подписчикам, как выглядит без макияжа. Глюкоза получила множество комплиментов от поклонников,оценивших ее внешность.


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