Тимати решил отнять у Решетовой сына

Стоит отметить, что в этом году Решетова не отпустила Ратмира отдыхать с папой. Перед отпуском она провела опрос в своем «Инстаграм» на тему того, когда можно отдать ребенка в отпуск отцу после развода? Подписчики пришли к выводу, что Ратмир еще слишком мал для этого. Решетова поддержала их мнение.

Но такое решение совсем не обрадовало Тимати. Он даже чуть было не устроил семейные разборки со своей бывшей гражданской женой.

Дело в том, что Тимур Юнусов (настоящее имя исполнителя) хотел взять Ратмира с собой в путешествие на несколько недель. Естественно, мать Ратмира никто брать с собой не собирался, ведь пара рассталась несколько месяцев назад.

Но для модели оказалось слишком трудно разлучиться с первенцем. В итоге Решетова отстояла свои права, пишут Дни.

«Сыночек останется со мной до конца лета. Я благодарна нашему папе за то, что он в итоге принял верное решение, и мы не вступили в конфликт. Все было на грани», – рассказала Анастасия Решетова.

Напомним, что осенью 2019-го года Тимати и Анастасия Решетова объявили о расставании почти сразу после рождения сына Ратмира. Пара была вместе шесть лет. Но расписаны официально они не были.



