Хорошая новость для любителей выпить: с осени бутылки от вина можно будет сдавать и получать деньги!

Винные бутылки сейчас не включены в так называемую депозитную систему, то есть в пункты приема тары сдавать их нельзя. С осени все изменится. То есть мы небольшими шажочками движемся к экологически чистому обществу. «Это долгожданное изменение, которое положит конец абсолютно непонятному запрету», - говорит Михкель Мянник, соучредитель фирмы Nudist. Именно этот завод одним из первых начал переработку бутылок из-под алкоголя. Есть надежда, что к системе присоединятся и другие производители напитков.