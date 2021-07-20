Хорошая новость для любителей выпить: с осени бутылки от вина можно будет сдавать и получать деньги!

Винные бутылки сейчас не включены в так называемую депозитную систему, то есть в пункты приема тары сдавать их нельзя. С осени все изменится. То есть мы небольшими шажочками движемся к экологически чистому обществу. «Это долгожданное изменение, которое положит конец абсолютно непонятному запрету», - говорит Михкель Мянник, соучредитель фирмы Nudist. Именно этот завод одним из первых начал переработку бутылок из-под алкоголя. Есть надежда, что к системе присоединятся и другие производители напитков.
Производители напитков, и алкогольных в том числе, все больше задумываются о том, какой должна быть упаковка.
Мянник отмечает, например, что в Центральной и Северной Европе все большую популярность приобретают производители натуральных вин, которые заливают вина в легкую и экономичную упаковку. Эстония тоже могла бы взять с них пример.
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