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24-летняя певица Клава Кока сделала себе подарок за 230 000 евро

Российский видеоблогер и поп-певица Клава Кока поделилась с подписчиками в своем аккаунте в Instagram радостной новостью – она купила себе машину, пишет RUS TVNET.

«Вот уже почти два месяца прошло, как я купила себе Майбах. Я кайфую каждый день…» – написала Клава в своем Instagram под фотографией с новой машиной.

Цена такого подарка, кстати, от 20 миллионов рублей (примерно 228 395 евро) и выше, в зависимости от комплектации.

Теперь певица выбирает цвет кузова и просит совета у подписчиков. Уверены, что это не последний подарок, который Клава сделает сама себе.


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