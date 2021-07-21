Ср, 21.07.2021
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Впервые представлено полностью сшитое из медицинских масок свадебное платье

Маска для лица. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Дизайнер впервые представил подвенечное платье из медицинских масок в честь ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующий материал публикует lenta.ru со ссылкой на  The Sun.

Известно, что с 19 июля в Великобритании отменили почти все меры меры предосторожности: жителям страны разрешили ходить без индивидуальных средств защиты и собираться большими группами, а предприятиям с высоким эпидемиологическим риском вновь разрешили открыться.

В честь этого события свадебное агентство Hitched выделило бюджет для создания платья, полностью сшитого из белых медицинских масок. Таким образом руководство компании решило отпраздновать возвращение организации свадебных торжеств после объявленного Дня свободы.

Английский модельер Том Сильвервуд соединил между собой 1500 защитных масок и представил общественности платье с объемными деталями на плечах, пышной юбкой со шлейфом и разрезом. В описанном наряде запечатлели модель Джемиму Хамбро, которая позировала на улице, держа в руке букет цветов.

В феврале невеста запретила гостям надеть маски на свадьбу во время пандемии и была обругана. Жительница американского штата Коннектикут анонимно опубликовала пост на портале Reddit, в котором объяснила, что не хочет, чтобы на ее торжестве были люди в средствах защиты. «А невесты что, стали неприкасаемыми к коронавирусу?» — негодовали пользователи сети.


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