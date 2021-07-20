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Резко постаревший Вахтанг Кикабидзе еле ворочает языком

Вахтанг Кикабидзе. ФОТО: Dzhavakhadze Zurab

Звезда «Мимино» сильно сдал, пишет Kp.ru.

Не так давно стало известно, что Вахтанг Кикабидзе снялся в одном из эпизодов заключительного сезона сериала «Сваты». Появление грузинского актера в кадре стало настоящей сенсацией. Дело в том, что пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь прославленного артиста, который перестал сниматься и выходить в свет. А на днях звезда «Мимино» присоединился к поздравлениям в адрес Александра Ширвиндта. 19 июля народному артисту РСФСР исполнилось 87 лет.

Вахтанг Кикабидзе присоединился к поздравлениям Федора Добронравова в адрес Александра Ширвиндта. Культовый актер появился в ролике, который опубликовал сын Ширвиндта. Кикабидзе сказал теплые слова в адрес актера и театрального режиссера по случаю его дня рождения.

Кикабидзе растрогал россиян своим видом. Прославленный советский артист сильно сдал и еле говорит. Впрочем, в его возрасте это и не удивительно.

Отметим, Вахтанг Кикабидзе не часто радует поклонников своим появлением. Потому добродушные россияне были рады видеть 83-летнего артиста. «Господи... Как радостно Вас видеть... Вместе. Всем счастья», «Как приятно всех видеть. Все по-простому, без пафоса!», «Мои года - мое богатство», – высказались комментаторы.

Ранее стало известно о непростом финансовом положении положении Кикабидзе. Впрочем, сам актер о своих скромных заработках не печалится, считая деньги не самым важным в жизни. «Нам Всевышний дал возможность родиться, повзрослеть и уйти. А сейчас самая большая беда людей во всех странах - только и думают, как заработать большие деньги. Деньги – это страшная вещь, они стали нами управлять», – рассуждал Вахтанг Константинович в одном из интервью.

Он не раз признавался, что очень любит и ценит русский народ. Звезда культовой комедии «Мимино» говорит, что скучает по своим многочисленным российским поклонникам. «У меня замечательные русскоязычные друзья... Меня тянет в Россию – очень хочу петь», – говорил он.


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