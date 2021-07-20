В СССР секс был или нет? Советские фильмы с эротическими сценами

Эта комедия появилась благодаря тому, что итальянские кинематографисты, которые должны были «Мосфильму» крупную сумму, предложили вернуть долг бартером — снять совместный проект.

Иностранцы экономили на всем: снимали в Риме фактически подпольно, потому что разрешения от властей не получили, а советских актеров расселили в трехзвездочных гостиницах. И если с нашей стороны участвовали знаменитости, то итальянцы выбрали каст гораздо скромнее.

Исполнительница роли Ольги Антония Сантилли раньше снималась не много. И ради предложения Рязанова даже отказалась от американской драмы «Серпико» с участием Аль Пачино (и не зря, ведь на съемках она познакомилась с будущим супругом — богатым бизнесменом из Италии).

А еще Сантилли появлялась в откровенных фотосессиях для мужских журналов. Так что обнажиться, да еще и за полупрозрачной шторкой, ей не составило труда. Какой же боевик, пусть даже советский, без намека на эротику?

«Табор уходит в небо» (1975)

Кажется, что герои изнемогают от жары и страсти, но на самом деле все ровно наоборот. Фильм снимали осенью, и было уже прохладно, тем более у реки. Актрису намазали гусиным жиром, чтобы она не замерзла. Но без инцидента не обошлось: Светлана Тома упала в реку, ее юбки намокли, и она чуть не утонула.

Отец после выхода фильма не разговаривал с ней целый месяц — и до конца жизни так и не простил дочери такой смелости. А вот режиссер, напротив, грозился бойкотировать премьеру, если эротическую сцену вырежут. После съемок Лотяну и Тома некоторое время встречались.

«Сибириада» (1979)

Людмилу Гурченко режиссер этого фильма Андрей Кончаловский ждал полгода: актриса сломала ногу, долго восстанавливалась.

Позже Гурченко вспоминала: «Никита Михалков в той самой cцене боялся пошевелиться, чтобы мою больную ногу не задеть». При этом случайно обнажил грудь актрисы. Гурченко сразу попросила прекратить съемки и вырезать ню. Кончаловский заверил ее, что оставит кадр только в версии для иностранного проката.

«Экипаж» (1979)

Даже сейчас эта эротическая сцена из первого советского фильма‑катастрофы похожа на модный арт-хаус. Камера фокусируется не на телах, а на отражениях, снимают под цветомузыку через огромный аквариум. Кажется, что между актерами и правда химия.

Между тем Филатов, играя на экране Казанову, отказался снимать джинсы и лежал под одеялом одетым. Его партнерша вела себя раскованно: один из осветителей якобы был так поражен, что упал со стремянки и испортил дубль. Правда, сама Александра Яковлева теперь говорит, что за показной смелостью скрывала смущение.

Эпизод снимали по ночам, поэтому на киностудии ходили слухи, что в павильоне происходят чуть ли не оргии.

«Маленькая Вера» (1988)