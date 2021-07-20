Акула или камбала? Какой вы морской обитатель по знаку Зодиака

Овен: Акула

Самая прожорливая из всех представителей знаков огненной стихии. Всегда движется вперед и ни перед чем не останавливается. Агрессивность проявляет инстинктивно, в основном, для добывания пищи и материальных благ, при этом мелкая добыча ее не интересует. В более благоприятных условиях акула становится более мирной и уживчивой для окружающих, но за ее обаятельностью всегда скрывается хищник, способный атаковать в любой момент.

Телец: Кит

Кит может долго скрывать свои мысли и чувства. Также долго, как может находиться под водой. Изредка лениво фыркая, кит поднимается на поверхность, чтобы вдохнуть свежего воздуха. И хоть кит — неповоротливый и довольно неприхотливый, но периодически в нем просыпается его невостребованная энергия. Тогда он бороздит просторы жизненных океанов, не обращая внимания на препятствия.

Близнецы: Минога

Минога отличается живым темпераментом и умом, обожает общаться, легко впадает то в веселье, то в крайнее беспокойство, то в совершенно излишнюю самоуверенность. Минога очень любознательна и пронырлива, не удивительно, что во многих жизненных ситуациях выходит «сухой из воды».

Рак: Мидия

Мидия — очень полезное существо, так как очищает воду от загрязнения. Скрупулезная, хозяйственная и запасливая, тащит в свое жилище все подряд. При этом часто непрактична, сонлива и трудна на подъем. Также мидия раздражительна, имеет мелодраматический характер. Мидия словно постоянно находится в тревоге, даже когда вокруг красота и спокойствие. Периодически она крепко замыкается в себе.

Лев: Медуза

Наподобие других знаков огненной стихии, связанной с колющими и жалящими представителями флоры и фауны, медузе свойственна импульсивность и непредсказуемость реакций на раздражение. Часто у медуз яркая внешность, они любят покрасоваться. У медузы много врагов, но чаще она преувеличивает негативный настрой своих потенциальных оппонентов, полагая, что любой житель водных глубин так и норовит сделать ей какую-либо пакость.

Дева: Камбала

Камбала легко сливается с морским дном. Люди, родившиеся в период камбалы, могут быть незаметными в компании, зато из них выходят настоящие разведчики и шпионы, потому что, оставаясь в тени, они тщательно впитывают информацию, а блестящая память позволяет сортировать и анализировать все услышанное и увиденное.

Весы: Морская звезда

Несмотря на поэтичное название, морская звезда — хищница. При этом ее успехи в любовной сфере и искусстве обольщения неоспоримы. Морская звезда часто имеет богатые интересы, потребность в красоте и совершенствовании. Обожает удовольствия, однако предпочитает семь раз отмерить, прежде чем «откусить».

Скорпион: Пиранья

Пиранья — опасный враг и безжалостная хищница. При этом она любит пофилософствовать о мистике и превратностях судьбы. В своих мыслях и чувствах пиранья способна достигнуть самых темных и неизведанных глубин, без особого труда постигает скрытый смысл человеческих мыслей, у нее присутствует тайная склонность к власти.

Стрелец: Скат

Своим мощным хвостом скат способен взломать и сокрушить стену препятствий и проблем, возникающих на пути. При этом его неосознанно влечет к красивой жизни, развлечениям и путешествиям. Скат — довольно мирный в отношении своих соседей, но, если опасность рядом, он незамедлительно поражает точным ударом своего копья.

Козерог: Морской конек

Морской конек трудолюбив и терпелив. Он не только искусный «инженер» планов и идей, но и мастер воплощения их в реальность. «Запружать» что-либо — его любимое занятие. Чего не переносит это дружелюбное создание, так это бурного проявления эмоций и чувств.

Водолей: Рыба-бабочка

Рыба-бабочка — настоящее украшение морских глубин. Она не агрессивна, отстаивает свои права на территорию только тогда, когда к ней приближается соперник. Характер рыбы-бабочки неоднозначен. Она то меланхолична, то проявляет склонность бунтарству, и даже находясь в окружении, может быть одинокой и непонятной.

Рыбы: Дельфин

Дельфин — самое благожелательное и разумное морское существо. В греческих мифах дельфин спасает людей, предупреждает мореплавателей об опасности и, заодно, выступает как носитель широкой души. Дельфин словно запрограммирован на помощь, сочувствие и сопереживание. У него тонкая интуиция и способность предчувствовать события, пишет Пятый канал.



