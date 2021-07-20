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Похудевшую на 20 килограммов Ларису Долину выдал дизайнер, который раскрыл её настоящий размер

Лариса Долина ФОТО: скриншот с youtube.com

О невероятном преображении 65-летней Ларисы Долиной все заговорили ещё весной этого года, поразившись таким результатам. И теперь у фанатов певицы появилась возможность всё оценить в деталях, ведь один из любимых дизайнеров российского шоу-бизнеса раскрыл LIFE со ссылкой kp.ru, до каких именно размеров похудела народная артистка.

Долина посетила ежегодный фестиваль «Славянский базар», который проходит в Витебске, и заглянула к местному дизайнеру Татьяне Сычёвой, у которой регулярно обновляют гардероб такие звёзды, как Надежда Бабкина, Ким Брейтбург и другие. Сама Лариса Долина сотрудничает с модельером ещё с 2013 года.

Татьяна рассказала, что в этот раз звезда приобрела у неё несколько платьев и костюмов, один из которых — серебристый с пайетками — пришлось ушивать до 42-го размера. В российской сетке ему соответствуют параметры 86-66-92. На все обновки звезда потратила от 500 до 1000 долларов и ещё сделала заказ на будущее.

«На самом деле этот образ был создан в сценической капсуле для другой артистки. Она обратилась ко мне за неделю: «Выручай!» Так появилось пять разных образов-трансформеров. Но на примерке певице что-то не понравилось — мол, костюм слишком широк, и она от него отказалась. А потом пришла Долина: «Я буду его мерить». И сразу взяла. Пришлось, правда, немного ушивать, потому что она сейчас очень худенькая: 42-й размер одежды», - сообщила Татьяна Сычёва.


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