«Пришел на свою могилу»: в Сети высмеяли фото Баскова на аллее славы в Витебске

В белорусском Витебске завершился фестиваль «Славянский базар». Многие российские заезды шоу-бизнеса являются постоянными гостями события, в том числе и «золотой голос» России Николай Басков. Рустам Солнцев высмеял звезду Николая Баскова на посвященной знаменитостям аллее в Витебске. Экс-участник «Дома-2» обратил внимание, что посвященные артистам мраморные плиты до боли напоминают надгробия.

Стоит отметить, на ежегодном фестивале музыкант выступил впервые 22 года назад. По собственному признанию, Басков многим обязан «Славянскому базару». Там в том числе начинался его творческий путь, за эту возможность артист по сей день благодарен. В этом году у Баскова неподалеку от места проведения фестиваля появилась именная звезда — черная блестящая плита, на которой написано его имя и изображена золотая нота с лепестками, как у цветка.

Польщенный певец, когда пришел посмотреть, сел около нее на колени. По мнению Рустама Солнцева, выглядело это так, будто артист оплакивает сам себя.

«Витебск, Славянский базар. Басков пришел на свою могилу. До слез», — язвительно подписал кадр журналист.

Подписчики, увидев фото и черную шутку Солнцева будто разом прозрели — каждый теперь видел на месте почетной таблички траурный памятник. А темные очки и невеселый вид Николая Баскова на фото лишь разгонял бурную мрачную фантазию.

«Руся, ты лучший! Прям цирк какой-то устроили в нашем городе!»; «И упал на колени! Ой, не могу!»; «И правда, на могилу похоже, зря это сделали они»; «Точно, как плита надгробная!» — писали Солнцеву комментаторы.



