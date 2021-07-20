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На Station Narva выступят победители Noortebänd молодая и дерзкая группа УЕ

ФОТО: Jevgenia Ostrovskaja

С 5 по 7 августа в Нарве уже в четвертый раз пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Выступит на нем молодая и очень перспективная группа УЕ из приграничного города, которая играет альтернативный инди-рок. В прошлом году УЕ победили в конкурсе Noortebänd, а также выпустили дебютный альбом «Быть подлизой». Теперь же они планируют отправиться «в развратное путешествие на двухпалубной яхте, где будут тусоваться с греческими богами и пить вино». Мы задали вокалисту группы Егору Грачеву несколько вопросов.

— Что заставляет вас выходить на сцену к публике?

Доллары, евро, рубли, йены, рупии, лиры, тенге, зайчики, франки, динары и любовь к сцене.

— Если бы вы могли сочинять музыку с любым артистом, живым или мертвым, кто бы это был и почему?

Не фитУЕм.

— Что для вас значит быть артистом?

Быть самобытным и самостоятельным.

— Какую песню / альбом / исполнителя вы сейчас больше всего слушаете?

Sore eyelids - 365 days of nothing

— Какая песня проходит у вас под грифом «‎постыдное удовольствие»?

Все песни Моргенштерна.

— Что вы возьмете с собой в Нарву?

Я возьму Нарву с собой.

— Есть ли у вас какая-то площадка мечты, сцена, на которой вам хотелось бы выступить?

Концерт на фасадном подъемнике какого-нибудь небоскреба.


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