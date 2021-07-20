На Station Narva выступят победители Noortebänd молодая и дерзкая группа УЕ

С 5 по 7 августа в Нарве уже в четвертый раз пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Выступит на нем молодая и очень перспективная группа УЕ из приграничного города, которая играет альтернативный инди-рок. В прошлом году УЕ победили в конкурсе Noortebänd, а также выпустили дебютный альбом «Быть подлизой». Теперь же они планируют отправиться «в развратное путешествие на двухпалубной яхте, где будут тусоваться с греческими богами и пить вино». Мы задали вокалисту группы Егору Грачеву несколько вопросов.