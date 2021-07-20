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Россиянин об ужасах китайского мазка на коронавирус: кровь, рвота, истерики

Тестирование на коронавирус в аэропорту Шанхая. ФОТО: Shutterstock

Более 1,45 миллиарда прививок от COVID-19 сделали жителям Китая. Количество заболевших составляет всего 565 человек.

Как власти Китая оберегают страну от проникновения вируса на свою территорию, и почему местные жители бьются в истерике, когда у них берут мазок изо рта и носоглотки — в рассказе россиянина, который на днях прилетел в Шанхай, пишет mk.ru.

Наш собеседник — Алексей. Живет в России, работает в Китае. Больше недели назад прилетел в Шанхай. О том, что ему пришлось пережить, до сих пор вспоминает с содроганием.

- Я прилетел на в Шанхай 9 июля из Москвы. Туристов в Китай не пускают, но у меня основания, я летел по работе, работодателю чудом удалось оформить приглашение. Наличие у меня сертификата о китайской прививке упростило бы ситуацию, однако на территории РФ нет возможности получить эту вакцину.

- При вылете что требовали?

- Я предъявил результаты ПЦР-теста и количественный анализ на антитела к коронавирусу, сделанные за 48 часов до вылета. Анализ китайцы требуют делать только в учреждении, которое прошло аккредитацию консульства КНР. Другим лабораториям, видимо, не доверяют. В Москве одна такая клиника. Результаты загрузил на специальный портал, после чего мне присвоили QR-код, который необходимо показать при регистрации на рейс. Еще заполнил декларацию о здоровье на сайте таможенной службы КНР. После чего мне выдали еще один QR-код, который потребуется при прохождении таможни по прибытии в Китай.

- Сертификат о российской вакцинации не проверяют?

- Наличие сертификата о российской вакцине преимуществ не дает. Я еще не ставил прививку, собираюсь поставить китайскую.

- По слухам, на рейсах в Китай существуют правила – каждые 2-3 часа стюардессы собирают маски, потом их сдают в китайскую лабораторию. Если там находят вирус, то весь самолёт отправляют в госпиталь. Это правда?

- На протяжении всего полета необходимо оставаться в маске. Китайцы в этом плане очень дисциплинированные, а 90% пассажиров на борту китайцы. Маску разрешено снимать только во время приема пищи. Каждые 3 часа бортпроводницы предлагали сменить маски. Они собирали использованные маски в мешок и выдавали новые. Про теорию о проверке масок на коронавирус в китайской лаборатории я слышал, но скорее всего это легенды.

- Расскажите про знаменитый «шанхайский мазок», почему народ боится его сдавать?

- Китайская сторона, как никто другой опасается завоза инфекции в страну, поэтому принимаются беспрецедентные меры осторожности. Эти меры включают в себя многократную проверку на коронавирус. По прилете в аэропорт пассажиры сдают ПЦР-тест и тест на антитела. В среднем на одного человека уходит порядка 2-3 минут. Сначала берут кровь из вены, после – мазок из ротовой полости. Последняя процедура действительно неприятная. Длинной ватной палочкой в течении 5-7 секунд водят по слизистой в полости рта, что вызывает рвотные рефлексы. При мне несколько китайских пассажиров не смогли сдержать рвотный позыв, но для таких случаях в аэропорту приготовили ведерки.

- Говорят, не все выдерживают такое испытание?

- В России я сдавал подобный тест раза четыре. Особенно неприятных ощущений не испытывал, так как наши врачи слишком глубоко не лезут. В Китае следуют строго по инструкции: длинную палочку с ватным наконечником вставляют в ноздрю, немного прокручивают, чтобы она дошла прямо до слизистой в носоглотке и оставляют в таком положении примерно секунд на семь. Аналогичную операцию проводят и со второй ноздрей. Ощущения отвратительные. Я наблюдал реакцию китайцев, проходивших передо мной. Когда подошла моя очередь, я тоже стал нервничать. Медсестра объяснила, как держать голову, предупредила, что будет неприятно, пока я сидел с этой палочкой в носу, подбадривала меня: «Потерпи еще немного». Никогда раньше я таких неприятных ощущений не испытывал. Со стороны все это выглядит страшно.

«За карантинный отель заплатил больше 60 тысяч рублей» (примерно 666 евро)

- Приземлились вы, сдали тесты и что дальше?

- Отправился на карантин, который обязателен для прибывающих из всех стран даже при наличии сертификата о прививке китайской вакциной. Распределение по отелям начинается в аэропорту. Пассажиров рейса распределяют по группам. Как я понял, делается это с учетом места в самолете, в одну группу попадают люди, сидевшие рядом во время полета. Это делается для того, чтобы минимизировать контакты между пассажирами. Отель выбрать нельзя. То есть вашу группу сажают в автобус и везут куда-то — адреса не называют. Еще в аэропорту каждому пассажиру присваивают временный QR-код на время карантина. По приезде в гостиницу этот код нужно предъявить для регистрации и сразу же внести полную сумму за 14 дней проживания.

- Сколько стоит посидеть на карантине?

- Цены варьируются для каждого отеля. У меня плата составила 380 юаней (49 евро) в день. Итого - 5320 юаней (680 евро) за 14 дней. Отдельно оплачивается питание, у нас в отеле оно стоит 50 юаней (6 евро) в день. За две недели отдал 700 юаней (90 евро). Отдельно отмечу, что наличными расплатиться нельзя. Оплата только по сканированию кода через приложения Wechat или Alipay.

- А если нет приложения?

- Тем, у кого нет возможности оплатить самостоятельно, предлагают связаться с друзьями в Китае и попросить их помочь.

- Какие условия проживания?

- Проживание отдельное, за исключением семейных пар и пассажиров с детьми. В номере большая кровать, кондиционер, холодильник, телевизор, wi-fi. Коридоры в отеле обтянуты полиэтиленом. Гостиница капитально переоборудована под изолятор. Весь персонал полностью облачен в защитные костюмы, очки, маску, защитный экран - все как в «красной зоне». Еще до заселения весь багаж и, частично, пассажиров, обработали каким-то веществом. Вообще, люди с резервуарами за спиной и шлангами в Китае повсюду, они обрабатывают абсолютно все. Весьма едкий и специфический запах этого вещества преследует повсюду.

- Из гостиницы можно выходить?

- Как только вы попадаете в комнату и закрываете дверь, выходить запрещено даже в коридор. В комнате установлен датчик, который начинает пищать, если вы выйдете за порог дальше положенного. Еду приносят три раза в день, оставляют на тумбочке у двери. После – стучат, чтобы вы открыли дверь и у вас заберут. Это делается во избежание контактов.

- Чем кормят?

- Рацион не самый разнообразный, но за такие деньги вполне приемлемый. Еда чисто китайская. На завтрак – несколько булочек с начинкой, каша, яйцо и молоко. Обед и ужин – рис и три-четыре блюда, несколько из которых обязательно рыбные или мясные, остальные – овощи и тофу. Кто питался хоть раз в китайской столовой, поймёт. Помимо этого, почти каждый день дают что-то из фруктов, йогурты и молоко.

- Доставку можно организовать?

- Можно заказать только упакованные продукты, не прошедшие термическую обработку - печенье, снеки, лапшу быстрого приготовления, воду, напитки. Алкоголь и табачные изделия заказывать строго запрещено. Продукты из доставки привозят в гостиницу и передают работникам. Раз в день в 15:00 «посылки» оставляют у дверей комнат.

- За вашим здоровьем там следят?

- Несколько раз в день, с утра и после обеда, работники стучатся в номер и проверяют температуру бесконтактным термометром. Вечером звонят на телефон, установленный в комнате, спрашивают, все ли нормально, интересуются состоянием здоровья. По этому же телефону можно в любое время связаться с работником, если вам стало плохо или нужна помощь.

- Болезненные мазки берут часто?

- Тесты в карантине берут на четвертый, седьмой и тринадцатый день. До приезда я читал, что самое страшное – это мазок в аэропорту, в отеле работники не лезут так глубоко. Однако на деле оказалось не так. На четвертый день медсестра постучалась в мой номер, предупредила, что сейчас сделает тест. Попросила опустить маску, чтобы взять мазок из ротовой полости. Все происходило примерно так же, как и в аэропорту – водила по стенкам рта и небу до рвотного рефлекса. Потом дошла очередь до носа. И вот здесь я понял, что в аэропорту были цветочки. Во-первых, мне не предложили присесть, процедура происходила прямо в дверном проеме, потому что выйти из номера мне нельзя. А она не могла туда зайти. Рот мне велели прикрыть маской, оставить только нос и немного запрокинуть голову. Медсестра довольно резко вставила палочку в нос и начала проворачивать, вставляя еще глубже. У меня потемнело в глазах. Потом она резко вытащила палочку и ушла. Закрыв дверь, я обнаружил, что из носа капает кровь. Маска, одежда и пол были в крови. Я открыл дверь, позвал медсестру. Мне вручили упаковку ватных шариков и салфетки, чтобы остановить кровь. Этими же салфетками меня попросили вытереть пол в номере, так как он уже был изрядно запачкан кровью. Примерно через полчаса в номер постучались медсестра с врачом, пришли узнать, остановилась ли кровь. Медсестра несколько раз извинилась, пообещала, что в следующий раз будет аккуратнее. Вечером по телефону позвонили и еще раз узнали, есть ли какие-то жалобы, не идет ли кровь. Во время следующего теста на седьмой день я уже немного нервничал. В этот раз мазок брала другая медсестра, я ее предупредил о прошлом инциденте. На этот раз все прошло практически безболезненно и не так глубоко.

- Если вдруг выяснится, что кто-то из пассажиров подцепил вирус, что может быть дальше?

- Как только самолет совершил посадку в Шанхае, на борт поднялись китайские медработники и объявили: в случае обнаружения у кого-либо из пассажиров коронавируса, их отвезут в местную больницу, где им окажут медицинскую помощь. Слышал, что в таком случае расходы несет сам заболевший, а сумма составляет в среднем 10-15 тысяч юаней (примерно 1200 евро) за 14 дней лечения.

- В Китае ставят только местные вакцины или любую можно?

- Китай производит свои вакцины. На данный момент это Sinopharm и Sinovac. Соответственно, вакцинация населения производится только китайскими вакцинами. При всем желании поставить зарубежную вакцину на территории КНР невозможно, как и в России.

- Вакцинация обязательна для населения?

- Вакцинация не обязательна, однако, как и в России, в Китае начинают постепенно вводить меры, стимулирующие население к вакцинации и делающие жизнь невакцинированных граждан менее удобной. Это и запрет на посещение многих общественных мест, и ограничение передвижения внутри страны, и отстранение от работы в случае отказа от вакцинации. Насколько мне известно, местное население вакцинируется весьма охотно, поэтому Китай сейчас и занимает лидирующие места по темпам вакцинации.

- Когда вы выйдите из карантинной гостиницы, какие ваши дальнейшие действия?

- После завершения карантина в отеле в Шанхае я поеду в город Тяньцзинь, где работаю. По приезде мне нужно будет пройти 7-дневную домашнюю изоляцию и сдать еще два теста на коронавирус. После этого планирую поставить прививку, чтобы более-менее свободно передвигаться по стране и не испытывать неудобств. Общие правила примерно такие же, как и везде: ношение масок в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции, коды здоровья – все это уже довольно прочно вошло в нашу жизнь, и, похоже останется здесь надолго.


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