Россиянин об ужасах китайского мазка на коронавирус: кровь, рвота, истерики

Наш собеседник — Алексей. Живет в России, работает в Китае. Больше недели назад прилетел в Шанхай. О том, что ему пришлось пережить, до сих пор вспоминает с содроганием.
- Я прилетел на в Шанхай 9 июля из Москвы. Туристов в Китай не пускают, но у меня основания, я летел по работе, работодателю чудом удалось оформить приглашение. Наличие у меня сертификата о китайской прививке упростило бы ситуацию, однако на территории РФ нет возможности получить эту вакцину.
- При вылете что требовали?
- Я предъявил результаты ПЦР-теста и количественный анализ на антитела к коронавирусу, сделанные за 48 часов до вылета. Анализ китайцы требуют делать только в учреждении, которое прошло аккредитацию консульства КНР. Другим лабораториям, видимо, не доверяют. В Москве одна такая клиника. Результаты загрузил на специальный портал, после чего мне присвоили QR-код, который необходимо показать при регистрации на рейс. Еще заполнил декларацию о здоровье на сайте таможенной службы КНР. После чего мне выдали еще один QR-код, который потребуется при прохождении таможни по прибытии в Китай.
- Сертификат о российской вакцинации не проверяют?
- Наличие сертификата о российской вакцине преимуществ не дает. Я еще не ставил прививку, собираюсь поставить китайскую.
- По слухам, на рейсах в Китай существуют правила – каждые 2-3 часа стюардессы собирают маски, потом их сдают в китайскую лабораторию. Если там находят вирус, то весь самолёт отправляют в госпиталь. Это правда?
- На протяжении всего полета необходимо оставаться в маске. Китайцы в этом плане очень дисциплинированные, а 90% пассажиров на борту китайцы. Маску разрешено снимать только во время приема пищи. Каждые 3 часа бортпроводницы предлагали сменить маски. Они собирали использованные маски в мешок и выдавали новые. Про теорию о проверке масок на коронавирус в китайской лаборатории я слышал, но скорее всего это легенды.
- Расскажите про знаменитый «шанхайский мазок», почему народ боится его сдавать?
- Китайская сторона, как никто другой опасается завоза инфекции в страну, поэтому принимаются беспрецедентные меры осторожности. Эти меры включают в себя многократную проверку на коронавирус. По прилете в аэропорт пассажиры сдают ПЦР-тест и тест на антитела. В среднем на одного человека уходит порядка 2-3 минут. Сначала берут кровь из вены, после – мазок из ротовой полости. Последняя процедура действительно неприятная. Длинной ватной палочкой в течении 5-7 секунд водят по слизистой в полости рта, что вызывает рвотные рефлексы. При мне несколько китайских пассажиров не смогли сдержать рвотный позыв, но для таких случаях в аэропорту приготовили ведерки.
- Говорят, не все выдерживают такое испытание?
- В России я сдавал подобный тест раза четыре. Особенно неприятных ощущений не испытывал, так как наши врачи слишком глубоко не лезут. В Китае следуют строго по инструкции: длинную палочку с ватным наконечником вставляют в ноздрю, немного прокручивают, чтобы она дошла прямо до слизистой в носоглотке и оставляют в таком положении примерно секунд на семь. Аналогичную операцию проводят и со второй ноздрей. Ощущения отвратительные. Я наблюдал реакцию китайцев, проходивших передо мной. Когда подошла моя очередь, я тоже стал нервничать. Медсестра объяснила, как держать голову, предупредила, что будет неприятно, пока я сидел с этой палочкой в носу, подбадривала меня: «Потерпи еще немного». Никогда раньше я таких неприятных ощущений не испытывал. Со стороны все это выглядит страшно.