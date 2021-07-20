Россиянин об ужасах китайского мазка на коронавирус: кровь, рвота, истерики

- Тесты в карантине берут на четвертый, седьмой и тринадцатый день. До приезда я читал, что самое страшное – это мазок в аэропорту, в отеле работники не лезут так глубоко. Однако на деле оказалось не так. На четвертый день медсестра постучалась в мой номер, предупредила, что сейчас сделает тест. Попросила опустить маску, чтобы взять мазок из ротовой полости. Все происходило примерно так же, как и в аэропорту – водила по стенкам рта и небу до рвотного рефлекса. Потом дошла очередь до носа. И вот здесь я понял, что в аэропорту были цветочки. Во-первых, мне не предложили присесть, процедура происходила прямо в дверном проеме, потому что выйти из номера мне нельзя. А она не могла туда зайти. Рот мне велели прикрыть маской, оставить только нос и немного запрокинуть голову. Медсестра довольно резко вставила палочку в нос и начала проворачивать, вставляя еще глубже. У меня потемнело в глазах. Потом она резко вытащила палочку и ушла. Закрыв дверь, я обнаружил, что из носа капает кровь. Маска, одежда и пол были в крови. Я открыл дверь, позвал медсестру. Мне вручили упаковку ватных шариков и салфетки, чтобы остановить кровь. Этими же салфетками меня попросили вытереть пол в номере, так как он уже был изрядно запачкан кровью. Примерно через полчаса в номер постучались медсестра с врачом, пришли узнать, остановилась ли кровь. Медсестра несколько раз извинилась, пообещала, что в следующий раз будет аккуратнее. Вечером по телефону позвонили и еще раз узнали, есть ли какие-то жалобы, не идет ли кровь. Во время следующего теста на седьмой день я уже немного нервничал. В этот раз мазок брала другая медсестра, я ее предупредил о прошлом инциденте. На этот раз все прошло практически безболезненно и не так глубоко.