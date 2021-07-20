Дмитрий Дюжев: «Когда не стало моей семьи, люди думали, что скоро смерть придет и за мной»

С момента череды трагических событий в жизни артиста прошло много лет, а он до сих пор вспоминает о том времени со слезами на глазах.

«Когда Настя умерла, я побрился налысо. Мне тогда казалось, что надо чего-то лишиться, чтобы выжить. Родные, увидев меня на похоронах, были в шоке, — рыдая, рассказал 43-летний Дюжев на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — От испуга, нежелания видеть в гробе своего любимого маленького человека у меня что-то случилось с мышцами шеи. Я не мог повернуть голову».

Похоронив дочь, отец Дмитрия начал выпивать и вскоре самовольно ушел из жизни. Мать Дюжева не смогла смириться с тяжелыми утратами и тоже умерла — сердце не выдержало. В то нелегкое время актер нашел утешение в религии.

«После потери отца хотел уйти в монастырь. Папа закончил свою жизнь суицидом. Во мне было сильное желание отмолить его и спасти его душу. Тем более родственники поговаривали, что мою семью преследует злой рок.

Тогда еще и мамы не стало, на меня люди глядели и говорили, мол, скоро и за тобой придет смерть, надо беречь себя и готовиться. Это было для меня знаком, я считал, что надо многое успеть. Я хотел спасти душу папы, ездил по монастырям, встретил монаха, который сложил мне молитву под отца», — вспомнил артист.



