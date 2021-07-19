«Хотела завести детей, но не смогу»: эстонская звезда реалити поделилась своей трагедией

«До сих пор этот мир еды был для меня утомительным и скучным, а когда я собралась завести детей (что для меня было очень важным решением), мне сказали, что это невозможно, потому что у меня синдром поликистозных яичников (СПКЯ)», - делится грустной новостью Кыпп.

Хелен Кыпп и Эдгар Венникас. ФОТО: Aleksander Pedosk

«Для меня СПКЯ — это результат гораздо более серьезного заболевания, которое тайно проникало в мое тело в течение многих лет. Мой организм постоянно сигнализировал мне, но я, дура, не понимала. Я не понимала, почему я не хотела есть по утрам, но на самом деле мое тело хотело поститься. Я не понимала, почему мороженое вызывало чувство рвоты, но на самом деле, мое бедное тело не хотело принимать углеводы. Я не понимала, почему я не ела кашу утром, но как оказалось у меня есть предрасположенность к непереносимости глютена. Я постоянно причиняла себе боль - заставляя себя есть», - описывает проблему Хелен.

Хелен Кыпп на своей свадьбе. Июнь, 2021 года. ФОТО: Gert Tali

По ее словам, следствием этого является то, что у нее развилась инсулинорезистентность в клетках, из-за которой поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина, чем обычно, а большее количество инсулина в крови вызывает ее сгущение.

«Каждый человек индивидуален с точки зрения питания. Мое тело никогда не хотело много углеводов. Но мне было очень трудно это понять. В пищевой промышленности сахар используется в огромных количествах для увеличения продаж, потому что он оптимально улучшает вкусовые качества. Я знала об этом, но не воспринимала в серьез», - отмечает Хелен, добавляя, что, набрав вес, корнем зла она считала сыр в вечерних бутербродах. На самом же деле ей не подходила булка.

Кыпп советует прислушиваться к своему телу. Это очень важно. «Посмотри, чего хочет именно твое тело! Некоторым нужно больше сахара, другие же должны получать больше жира. Смотрите только на себя и не заставляйте себя есть».

Хелен Кыпп на свадьбе вместе с любимым. Июнь, 2021 года. ФОТО: Gert Tali

В середине июня Хелен Кыпп, прославившаяся благодаря реалити-шоу «Prooviabielu» («Пробная свадьба»), вышла уже по-настоящему замуж за Эдгара Венникаса. Венчание состоялось в Домском соборе, а затем торжество продолжилась в музее под открытым небом.



