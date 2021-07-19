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Эвелина Бледанс пожаловалась на домогательства знаменитого режиссера

Эвелина Бледанс ФОТО: Instagram/bledans

Артистка уверена – она могла бы стать суперзвездой, если бы согласилась на непристойное предложение, пишет Kp.ru.

52-летняя Эвелина Бледанс и сейчас в отличной форме, а в молодые годы была невероятной красавицей. Артистка редко снимается в кино, чаще играет в антрепризных постановках. Бледанс считает, что ее карьера могла сложиться иначе, согласись она в молодости на интимную связь с известным режиссером.

Эвелина Бледанс молчала много лет – было стыдно говорить на публике о домогательствах. Однако откровения Елены Прокловой спровоцировали и ее быть честной и предостеречь юных актрис – девушки должны быть готовы к подобным ситуациям, чтобы дать отпор. Свою историю Эвелина расскажет вечером 19 июля в программе «Прямой эфир».

Эвелина заметно волновалась: «Мне было восемнадцать с половиной лет. Я была студенткой театрального института ЛГИТМиКа. (Институт сценических искусств – прим. Авт). На тот момент было модно проводить пробы актрис в гостиницах. Очень известный режиссер, конечно же я не назову фамилию. Так он и сейчас очень известный меня пригласил на пробы, на главную роль в большом фильме. Я пришла – мы сыграли сцену, после этого режиссер мне сказал, что я полновата и мне нужно немного похудеть. Он мне дал 10 дней. Я сбросила 5 килограммов, и пришла снова на встречу с режиссером, где меня попросили показать – что же получилось. На самом деле, режиссер часто как гинеколог – ты должен быть открыт ему и душой, и телом. Поэтому, когда мне сказали, что нужно остаться в белье, то я без зазрения совести сняла одежду. Затем он подошел ко мне со словами: «Ну да, все хорошо. А теперь удиви меня!» Я не поняла, что должна сделать. Он одной рукой взял меня за грудь – я смиренно стояла. И его рука стала спускаться ниже по моему животу. Конечно, в этот момент я уже поняла о чем идет речь и выскочила из этого гостиничного номера. Даже не оделась! Взяла одежду и убежала. Не было никакого изнасилования. Не было агрессивного ко мне отношения. Но я уверена, что огромное количество девушек, которые оказывалось в таких ситуациях – шли на уступки мужчинам. К сожалению, мы слабый пол. Особенно, когда мужчина главнее и сильнее тебя и по возрасту, и по положению».

Бледанс считает, что если бы она снялась в том фильме, то ее судьба могла сложиться иначе: «Я могла стать серьезной драматической актрисой. Могла стать не просто комедийной медсестрой из «Маски-шоу». Но я себе давала отчет, что если бы пошла на уступки, то погубила свою душу».

Эвелина Бледанс сейчас официально не замужем, у нее двое детей. Сын от второго брака артистки живет с отцом в Израиле, сын от второго брака с Эвелиной – у 9-летнего Семена есть особенности развития. Личная жизнь артистки также устроена – у нее роман с весьма обеспеченным мужчиной.


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