Эвелина Бледанс пожаловалась на домогательства знаменитого режиссера

Эвелина заметно волновалась: «Мне было восемнадцать с половиной лет. Я была студенткой театрального института ЛГИТМиКа. (Институт сценических искусств – прим. Авт). На тот момент было модно проводить пробы актрис в гостиницах. Очень известный режиссер, конечно же я не назову фамилию. Так он и сейчас очень известный меня пригласил на пробы, на главную роль в большом фильме. Я пришла – мы сыграли сцену, после этого режиссер мне сказал, что я полновата и мне нужно немного похудеть. Он мне дал 10 дней. Я сбросила 5 килограммов, и пришла снова на встречу с режиссером, где меня попросили показать – что же получилось. На самом деле, режиссер часто как гинеколог – ты должен быть открыт ему и душой, и телом. Поэтому, когда мне сказали, что нужно остаться в белье, то я без зазрения совести сняла одежду. Затем он подошел ко мне со словами: «Ну да, все хорошо. А теперь удиви меня!» Я не поняла, что должна сделать. Он одной рукой взял меня за грудь – я смиренно стояла. И его рука стала спускаться ниже по моему животу. Конечно, в этот момент я уже поняла о чем идет речь и выскочила из этого гостиничного номера. Даже не оделась! Взяла одежду и убежала. Не было никакого изнасилования. Не было агрессивного ко мне отношения. Но я уверена, что огромное количество девушек, которые оказывалось в таких ситуациях – шли на уступки мужчинам. К сожалению, мы слабый пол. Особенно, когда мужчина главнее и сильнее тебя и по возрасту, и по положению».