МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой

Многие разразились жесткой критикой в адрес Эдуарда Боякова, заявив, что так худрук запятнал честь уважаемого театра. Ведь Бузову давно называют бесталанной певицей и посредственной актрисой. От саркастических реплик не удержался даже Никита Михалков. «Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще?» – негодовал режиссер.

Только вот очевидно спектакль «Чудесный грузин», в котором сыграла Ольга, показал хорошие кассовые сборы. Сегодня стало известно, что МХАТ продлил контракт с экс-ведущей реалити и она вновь сыграет певицу-шпионку Беллу Шанталь. Артистка появится, как минимум, в двух постановках о Сталине, запланированных на сентябрь.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

К слову, говорят, что 35-летняя Бузова получила от театра за свою работу полмиллиона рублей, а за премьеру – более ста тысяч. Некоторые театральные деятели были шокированы данными расценками. Режиссер Александр Молочников и вовсе иронично заявил, что готов поменять Светлану Ходченкову на исполнительницу хита «Мало половин».

Сам Бояков не обращает внимания на нападки коллег. Руководитель МХАТа признается, что одиозная личность Ольги помогла им получить необходимую шумиху. По его словам, артистка удачно вписалась и в характер своего персонажа.

«Я, разговаривая с огромным количеством людей, наблюдаю, как реагируют на эту фамилию – либо восхищение, либо ненависть. Невероятный феномен, конечно. Но дело тут совсем не в 23 миллионах. Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная», – говорил Бояков.

Сейчас Бузова переживает новый подъем в карьере. Недавно певица стала ведущей реалити-шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ, запустила собственный подкаст на «Яндекс.Музыке»… А вот в личной жизни у блондинки вновь темная полоса. Она до сих пор тяжело переживает разрыв с Давидом Манукяном, который, по ее словам, оказался изменщиком.



