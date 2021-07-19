Восемь безобидных привычек, которые могут вызвать у вас бессонницу

Если вы долго не можете заснуть или постоянно просыпаетесь ночью, а наутро чувствуете себя не отдохнувшим, а разбитым, то обратите внимание на эти пункты. Отказавшись от нескольких повседневных привычек, можно значительно улучшить качество сна, пишет parents.ru.

Углеводы перед сном

Многие считают, что простые углеводы вызывают состояние сонливости. Поэтому есть их на ночь, если не можешь уснуть, даже полезно. На самом деле, это не совсем так. Если вы ляжете в кровать с полным желудком, то скорее всего просто заработаете изжогу.

Ну а что касается продуктов для здорового сна (но не прямо перед ним!), диетологи советуют продукты с высоким содержанием клетчатки — кисломолочный йогурт, ферментированные продукты, фрукты и овощи.

Пользоваться гаджетами поздно вечером

Синий свет от всех экранов (будь то ноутбук, планшет, телефон или даже телевизор) задерживает выработку мелатонина. Каждый час использования подобной техники задерживает выработку мелатонина примерно на три часа. Так что вспомните о том, что кроме планшетов на свете существуют обычные книги. А если вы не любитель чтения, можно просто немного помедитировать вечером или сделать дыхательные упражнения.

Смотреть фильмы в кровати

Тут уже в бессоннице будет виноват не только синий свет. Любые остросюжетные фильмы или передачи могут повысить частоту сердечных сокращений. И спокойно заснуть сразу точно не получится.

Заставлять себя засыпать

Предположим, вы не можете заснуть. Понимаете, что времени до будильника остается все меньше, и начинаете нервничать. Или того хуже, предполагаете, что бессонница — симптом какой-то болезни. Вместо того, чтобы заставлять себя заснуть, попробуйте прямо противоположное, — советуют сомнологи. Можно пойти на кухню попить чая, почитать книгу или просто лежать ли говорить себе: «Я не буду спать». Ваше тело тут же начнет реагировать «обратным» способом и вы быстро провалитесь в сон.

Тренироваться по вечерам

Многие думают: «Я пойду в спортзал или на пробежку перед сном, я буду совершенно измотан, и я засну быстро, потому что я устал».

Но это заблуждение. Упражнения повышают кровяное давление и частоту сердечных сокращений. А это несовместимо с хорошим, крепким сном.

Что нужно нашему телу, когда оно приближается к стадиям сна, так это как раз, наоборот, снижение частоты сердечных сокращений, более низкое кровяное давление, более низкая внутренняя температура тела и в целом спокойное состояние ума.

Спать днем

Если вы хотите вздремнуть днем, делайте это строго до 16:00 и не дольше 90 минут. Дело в том, что дремота снижает уровень АДФ (вещество, необходимое организму для сна). Поэтому если вы решите поспать днем слишком долго или вздремнете вечером, уровень АДФ не усеет к ночи подняться снова, и вы будете бодрствовать.

Пить кофе после обеда

Кофе бодрит именно потому, потому что он блокирует рецепторы АДФ, которые помогают нам спать. Ученые говорят, что это действие длится около 8 часов. Вот и рассчитывайте, во сколько вам нужно выпить последнюю чашку кофе, чтобы полноценно уснуть вечером.

Выбирать для сна теплую уютную одежду

Чтобы хорошо заснуть, температуру тела нужно понизить. Поэтому спать лучше в прохладе. Можно открыть окно или включить кондиционер. Если кондиционера нет, а из окна веет жаром — то здесь есть советы, как охладить квартиру в жару. А еще помогает горячий душ прямо перед сном — когда вы выходите из душа, температура дела быстро снижается.



