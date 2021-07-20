ФОТО ⟩ Многодетная мать зарабатывает в месяц на OnlyFans в три раза больше, чем президент Эстонии

Живущая в Лондоне Донна Ниппер (40) сног до головы покрыта татуировками, тату есть даже вокруг сосков. У нее лишь одна рука и лицо остались, скажем так, девственно чистыми.

Донна развелась с мужем во время карантина, и ее состояние было довольно тяжелым. «Мое психическое здоровье кончилось», - призналась женщина The Sun.

Придя в себя, Донна сделала аккаунт на OnlyFans, и ее доход резко поднялся вверх. Теперь она зарабатывает до 200 000 фунтов стерлингов в месяц, или более 230 000 евро. А это выше, чем зарплата президента.



