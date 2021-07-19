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Какой вы древнегреческий бог согласно гороскопу?

Посейдон. ФОТО: AFP / Scanpix

Сегодня существует большое количество гороскопов, каждый из которых рассказывает о человеке нечто новое, пишет Пятый канал. Читайте греческий гороскоп, где вместо знаков зодиака используются имена богов.

Гера (21.01 — 19.02)

Гера — это жена Зевса, верховного бога древних греков. Ее отличает сильный характер. Люди, рожденные в этот период, смелые и мужественные. Они дорожат своим мнением и никогда не пойдут на поводу у окружающих. Предпочитают независимость, свободу выбора и действий.

Посейдон (20.02 — 20.03)

Посейдон — это древнегреческий бог морей и мореплавателей. Рожденные в этот период, очень чувствительные и эмоциональные, которые все воспринимают близко к сердцу. Они склонны сердобольно переживать за других. В делах предпочитают всегда руководствоваться творческим потенциалом.

Афина Паллада (21.03-21.04)

Афина — древнегреческая богиня войны. Она олицетворяет собой мудрость, знание и мастерство. Рожденных в этот период она наградила склонностью к науке и быстро усваивать новые знания. От природы эти люди лидеры и отличаются смелостью, настойчивостью и умом.

Афродита (22.04 — 20.05)

Афродита — богиня красоты, любви и плодородия, жена бога Ареса. Она наделила людей, рожденных в этот период, привлекательностью и миловидностью. Они — прирожденные любители побеждать и не могут смириться с поражением. В отношениях проявляют себя как честные, верные и открытые люди. Они способны быстро достигать желаемого.

Аполлон (21.05 — 21.06)

Аполлон- это древнегреческий бог искусства, покровитель моряков и путников. Эти люди очень общительны, всесторонне развиты и наделены хорошей фантазией. Они легко расстаются с прошлым. Их настойчивость — главный козырь, который позволяет им во многом преуспеть в жизни.

Гермес (22.06 — 22.07)

Гермес — это бог торговли, прибыли и красноречия. Его подопечные очень скрытны и никогда не будут раскрывать свою душу нараспашку. Они очень ответственно относятся к заботе о родных и близких. При этом, их поддержка к ним всегда будет выражаться не словом, а делом.

Зевс (23.07 — 23.08)

Зевс — это верховный бог древнегреческого Олимпа. Люди, которые находятся под его опекой — властные, амбициозные, честные и благородные. Они всегда будут стремиться выглядеть в глазах окружающих лучше, чем они есть. Именно поэтому в любой ситуации будут сохранять чувство собственного достоинства.

Деметра (24.08 — 23.09)

Деметра — древнегреческая богиня земледелия и плодородия. Она — символ женского начала и рождения новой жизни. Рожденных в этот период она наделила семейностью и привязанностью к домашнему очагу. Эти люди отличаются хозяйственностью, приличием и аккуратностью. У них врожденное чувство справедливости.

Гефест (24.09 — 23.10)

Гефест — это древнегреческий бог огня и кузни, его покровители — кузнецы. Этих людей выражает настойчивость и трудолюбие. Они способны достигать высоких высот, а на своем пути к людям будут относиться всегда дружелюбно. Могут быть сдержанными, но лучше не попадаться им под горячую руку.

Арес (24.10 — 22.11)

Арес — это древнегреческий бог войны, сын Зевса и Геры. Также он известен как любовник Афродиты, у которых четверо детей. Покровители Ареса — творческие, амбициозные и сильные личности. Настолько целеустремлены, что никогда ни перед чем не остановятся.

Артемида (23.11 — 21.12)

Артемида — древнегреческая богиня плодородия и охоты. Она покровительствует женщинам в личном счастье и рождении детей. Люди этого знака — целеустремленные и общительные. Они легко находят общий язык со всеми, даже незнакомцами.

Гестия (22.12 — 20.01)

Гестия — это хранительница огня, сестра верховного Зевса. Рожденные в этот период — трудолюбивые и терпеливые. Благодаря своим качествам способны достигать успеха. Они отличаются ответственностью, а также предрасположенностью к необычным интересам.


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