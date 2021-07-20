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Наталью Рудову увидели в чужом Instagram, и, как она выглядит на самом деле, не ожидал никто

Наталья Рудова. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Еще одну звезду уличили в приукрашивании своей внешности в соцсетях — причем настолько, что в реальной жизни ее оказалось не так просто узнать, пишет Лайф.

В инстаграм модели Анастасии Решетовой, которая растит сына от рэпера Тимати, появилось видео, где ее приятельница весело кружит ребенка среди зелени, пишет телеграм-канал Yobajur. И мало кто смог понять, что блондинка в черном платье — 38-летняя актриса Наталья Рудова.

Фото © Instagram / rudovanata. Скриншот © Telegram / Yobajur

Фото © Instagram / rudovanata. Скриншот © Telegram / Yobajur

В своем Инстаграме звезда выглядит идеально: стройная фигура, ровный тон кожи, точёные скулы и ни намёка на складочки под подбородком. Однако на кадрах, сделанных подругой, Наталья предстала с бледной кожей и куда более пышными формами.

 

Видео © Telegram / Yobajur

Сначала пользователи не могли поверить глазам — они отказывались признавать, что перед ними звезда "Татьянина дня" и "Универа". Однако потом пришли к выводу, что Наталья, как и многие инстадивы, слишком увлекается ретушью, превращая себя на фото в своем аккаунте в другого человека.

Фото © Instagram / rudovanata. Скриншот © Telegram / Yobajur

Фото © Instagram / rudovanata. Скриншот © Telegram / Yobajur

 
Фото © Instagram / rudovanata

Фото © Instagram / rudovanata

Впрочем, Наталье нужно быть на высоте. За жизнью артистки в Инстаграме следит 4,4 млн человек. И недавно поклонники узнали, что у звезды, которая скрывает свою личную жизнь, завязался новый роман. По сообщениям СМИ, её избранником стал загадочный 26-летний парень по имени Кирилл Бекетов, который живёт в пяти минутах от Кремля и ездит на Lamborghini Urus 2019 года.
 
 
 

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