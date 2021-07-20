Наталью Рудову увидели в чужом Instagram, и, как она выглядит на самом деле, не ожидал никто

Сначала пользователи не могли поверить глазам — они отказывались признавать, что перед ними звезда "Татьянина дня" и "Универа". Однако потом пришли к выводу, что Наталья, как и многие инстадивы, слишком увлекается ретушью, превращая себя на фото в своем аккаунте в другого человека.