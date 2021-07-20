Наталью Рудову увидели в чужом Instagram, и, как она выглядит на самом деле, не ожидал никто
Еще одну звезду уличили в приукрашивании своей внешности в соцсетях — причем настолько, что в реальной жизни ее оказалось не так просто узнать, пишет Лайф.
Еще одну звезду уличили в приукрашивании своей внешности в соцсетях — причем настолько, что в реальной жизни ее оказалось не так просто узнать, пишет Лайф.
В инстаграм модели Анастасии Решетовой, которая растит сына от рэпера Тимати, появилось видео, где ее приятельница весело кружит ребенка среди зелени, пишет телеграм-канал Yobajur. И мало кто смог понять, что блондинка в черном платье — 38-летняя актриса Наталья Рудова.
В своем Инстаграме звезда выглядит идеально: стройная фигура, ровный тон кожи, точёные скулы и ни намёка на складочки под подбородком. Однако на кадрах, сделанных подругой, Наталья предстала с бледной кожей и куда более пышными формами.
Сначала пользователи не могли поверить глазам — они отказывались признавать, что перед ними звезда "Татьянина дня" и "Универа". Однако потом пришли к выводу, что Наталья, как и многие инстадивы, слишком увлекается ретушью, превращая себя на фото в своем аккаунте в другого человека.