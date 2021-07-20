Тайна судьбы: как рассчитать дату смерти по имени и фамилии?

Нумерологи убеждены, что дата рождения может многое рассказать о судьбе человека и его характере. Числа содержат такое огромное количество информации, что по ним можно даже вычислить дату смерти. Приоткрыть завесу мрачной тайны можно путем сложения цифр даты рождения или цифровых значений букв имени.

Расчет по дате рождения

В нумерологии считается, что цифры дня рождения содержат в себе всю сакральную информацию о человеке, включая наиболее опасные годы, когда он уязвим и попадает в зону риска.

Прежде, чем производить расчет, необходимо сложить все цифры в дате рождения (день, месяц, год полностью). Если получился двузначный результат, то цифры нужно сложить между собой. Например, дата рождения 25.04.1991, значит расчет будет таким: 2+5+4+1+9+9+1=31 (3+1=4).

Расчет по фамилии и имени

Этот способ основывается на замене букв имени и фамилии цифрами.

ФОТО: скриншот

Если человек привык называть себя сокращенной формой имени, то рекомендуется просчитать оба вариант (фамилия и полное имя и фамилия и сокращенное имя).

Результаты по полному имени будут отображать программную ситуацию, а с сокращенным именем — реальную.

Каждой букве должна соответствовать одна цифра. Полученные цифры также нужно сложить.

Результаты

Число 1 говорит о том, что человек доживет до солидного возраста, возможно, от 80 до 85 лет.

Число 2 может означать, что смерть не будет естественной. Несчастные случаи с трагическим исходом вероятны в 7, 19, 29, 45 и 67 лет.

Число 3 говорит о том, что человека ждет относительное спокойствие до старости. Нумерологи рекомендуют обратить внимание только на один возраст: 44 года.

Число 4 — признак долгожителя, обладатели этой цифры даже могут перешагнуть столетний рубеж. В последние годы жизни они не сильно страдают от болезней.

Люди с числом 5 находятся на грани, проживая несколько критических периодов: 3, 15, 24, 48, 62 и 76 лет, но при этом они чудом избегают опасности.

Число 6 — загадка для нумерологов. Можно отметить, что рискованным являются 13, 22, 47 и 68 лет. Продолжительность жизни связывают с кармой.

Люди, получившие число 7, считаются счастливчиками, они избегают опасности, но им стоит быть осторожными в 24, 36 и 61 год.

Люди с числом 8 часто уходят из жизни, находясь рядом с большой группой людей, любая рисковая ситуация несет большую опасность для этой группы людей.

Число 9 говорит о том, что жизнь человека оборвется резко и внезапно. Этой группе людей не стоит употреблять алкоголь и никотин, нужно быть внимательным к своему здоровью. Особенно осторожным нужно быть в 16, 23, 38, 47 лет. Если соблюдать рекомендации, то человек может прожить больше 50 лет, что является хорошим результатом для этой группы.

Такая тактика увеличивает шансы попасть в ряды счастливчиков, переживших пятый юбилей. Этот срок в половину века кажется небольшим, но для людей девятки представляет хороший и весьма редкий результат.

Не удивляйтесь, если результаты расчетов по имени и дате рождения будут расходиться. Это означает, что развитие судьбы возможно по двум вариантам и информацию об этом полезно учитывать.



