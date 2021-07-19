Дурные привычки знаков Зодиака

ОВЕН

Перемена настроения — одна из тех привычек Овна, с которой трудно бороться порой даже самому Овну. У него то есть настроение свернуть горы, то нет настроения даже передвинуть с места на место вазу. Одно и тоже событие способно предстать перед ним как в черном, так и в белом свете. А виноват кто? Никто...

ТЕЛЕЦ

Порой бесконтрольно уперты и нетерпеливы! «Хочу прямо сейчас!» — вот что иногда становится девизом Тельцов. Это так мешает в жизни , когда важно анализировать и расставлять все по местам. Темперамент Тельцов — отличное оружие во всех смыслах. Но вот терпению им приходиться учиться, учиться и еще раз учиться. Они способны извести сами себя на пустом месте.

БЛИЗНЕЦЫ

Ответственность можно считать плохой привычкой ? В принципе, нет. Однако чрезмерное желание все успеть и объять необъятное при крайней высокой степени ответственности — это проблема. Близнецам знакомо данное состояние, когда внутри ты решил для себя, что должен любой ценой. И как с этим жить налегке?

РАК

Любители веселья часто теряют меру. Вопрос не в алкоголе, а в желании взять в такие моменты от жизни максимум. Кураж очень часто играет не самую лучшую роль, но в тоже время дарит незабываемые эмоции.

Стоит ли контролировать свой порыв страстей ? Здесь каждый реашет сам для себя, но вот перебороть личные желания не всегда получается.

ЛЕВ

Требовательность во всем — характерная черта, с которой придется смириться тем, кто любят и находиться рядом со Львами. Это может надоедать, раздражать, отталкивать, но, как правило, побеждает харизма самого Льва и умение расположить к себе.

ДЕВА

У представителей этого знака Зодиака есть привычка говорить все в лоб! Отсутствие дипломатичности часто мешает Девам по жизни, но что поделать... Так им проще, легче и понятнее. Отсутствие страха перед последствиями достойно уважения, потому что тот, кто умеет отстаивать свою правду, хотя бы имеет принципы! Главное здесь — чтобы все было во благо.

ВЕСЫ

Уходят в детали, как Девы! Им надо добраться до сути, до глубины, выявить все плюсы и минусы, проанализировать большое количество раз, взвесить, посоветоваться. Да, привычка такая. Плохо ли? Нет — часто как раз это и выручает!

СКОРПИОН

100-процентная уверенность в своей правоте со стороны Скорпиона может показаться невыносимой для собеседника или партнера по жизни, но вариантов нет. Когда Скорпион считает себя правым, он не уступит. Чужое мнение редко может взволновать представителей этого знака — только под воздействием крайних обстоятельств или бескрайних чувств.

СТРЕЛЕЦ

Вроде бы все хорошо, вроде бы все понятно, но в один момент Стрельцы могут убежать в свой мир и закрыться. Конечно, всему есть объяснения, но с этой привычкой смириться придется. Стрельцу нужна своя территория. Так они находят внутренний баланс. И лучше так, чем выход разного рода эмоций, который будет направлен в вашу сторону.

Со Стрельцами надо быть осторожнее, ведь они могут убежать в свой мир.

КОЗЕРОГ

Привычка перебивать имеет место быть. Она безобидна. Просто Козерогу надо высказаться, и это у него на первом месте. Уступите, выслушаете. Позвольте ему эту слабость, иначе Козерог замкнется и перестанет вам доверять.

ВОДОЛЕЙ

Желание спасти и перевернуть мир толкает Водолеев на такие поступки, от которых у многих других просто идет кругом голова. Приключения по жизни — это про Водолеев. Они умудряются стать свидетелями лишних событий, участниками непонятных мероприятий, одним словом, оказываются по внутреннему (порой спонтанному) зову часто не там, где спокойно и хорошо.

РЫБЫ

Тратить деньги может каждый. Но так искусно это делают только Рыбы. Представители этого знака Зодиака способны обходиться и без финансов, но при их наличии с огромным удовольствием скупят чуть ли не все самое лучшее.



