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Диетолог рассказала о полезных свойствах черники

Черника. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала о полезных свойствах черники, пишет Mir24.ru.

По ее словам, ягода из-за большого содержания в ней кремния улучшает состояние волос, кожи и ногтей, а также способствует укреплению костей и поддержанию подвижности суставов. Также черника богата железом, йодом, марганцем и антиоксидантами. А миртиллин, входящий в ее состав, снижает уровень сахара в крови.

Фус отметила, что человеческий организм усваивает только часть полезных свойств черники, так как косточки ягоды почти не перевариваются. А именно в них находятся многие ценные вещества – жирные кислоты омега, пектины, полифенолы, антиоксиданты и хлорогеновая кислота.


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