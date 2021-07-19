Диетолог рассказала о полезных свойствах черники
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала о полезных свойствах черники, пишет Mir24.ru.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала о полезных свойствах черники, пишет Mir24.ru.
По ее словам, ягода из-за большого содержания в ней кремния улучшает состояние волос, кожи и ногтей, а также способствует укреплению костей и поддержанию подвижности суставов. Также черника богата железом, йодом, марганцем и антиоксидантами. А миртиллин, входящий в ее состав, снижает уровень сахара в крови.
Фус отметила, что человеческий организм усваивает только часть полезных свойств черники, так как косточки ягоды почти не перевариваются. А именно в них находятся многие ценные вещества – жирные кислоты омега, пектины, полифенолы, антиоксиданты и хлорогеновая кислота.