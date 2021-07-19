«Взяла мои руки и положила на грудь»: мужчина обвиняет Елену Проклову в домогательствах

Этой весной Проклова призналась, что она сама стала жертвой домогательств. Поклонники звезды, сопоставив факты и ранние ее высказывания, сделали вывод, что к ней приставал Олег Табаков. «Я была в него влюблена. Поймите, 15 лет — это такой возраст, когда большинство девушек хочет узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Но то, что эти эмоции оказались в такой форме, — ужасно. Про секс я тогда вообще ничего не знала. Более того, это был настолько уважаемый человек, что мысли о том, что он делает со мной что-то плохое, даже в голову не приходили. Просто был ужас, что взрослая жизнь именно такая», — откровенничала актриса.