Рэпер Beebilõust с невестой в плену на острове Кери: как выбраться?

Мянд, работающая косметологом, сообщила всем клиентам через Instagram в воскресенье вечером, что, хотя понедельник - рабочий день, она находится в плену у погоды на острове Кери. «Нам сказали, что если мы поедем сейчас, то до цели не доберемся», - написала Мянд. Она добавила, что они вернутся, как только море успокоится.
Однако Андрус Эльбинг смотрит на ситуацию с юмором: «Я пытался доплыть до материка! Не удалось!» - написал он своим поклонникам.
Кери — остров в Балтийском море у северного побережья Эстонии в Финском заливе, входящий в состав волости Виймси эстонского уезда Харьюмаа. Кери представляет собою каменную скалу, вытянутую с северо-запада на юго-восток, шириной 213 метров и длиной 427 метров. Находится в 8 километрах к северу от острова Прангли и в 90 километров от российской акватории.