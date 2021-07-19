Рэпер Beebilõust с невестой в плену на острове Кери: как выбраться?

Мянд, работающая косметологом, сообщила всем клиентам через Instagram в воскресенье вечером, что, хотя понедельник - рабочий день, она находится в плену у погоды на острове Кери. «Нам сказали, что если мы поедем сейчас, то до цели не доберемся», - написала Мянд. Она добавила, что они вернутся, как только море успокоится.