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Рэпер Beebilõust с невестой в плену на острове Кери: как выбраться?

ФОТО: Kuvatõmmis

Рэпер Beebilõust или Андрус Эльбинг и его возлюбленная Ингрид Мянд прекрасно провели выходные на сказочном острове Кери, но затем все приняло неожиданный оборот: пара не могла вернуться на материк.

Мянд, работающая косметологом, сообщила всем клиентам через Instagram в воскресенье вечером, что, хотя понедельник - рабочий день, она находится в плену у погоды на острове Кери. «Нам сказали, что если мы поедем сейчас, то до цели не доберемся», - написала Мянд. Она добавила, что они вернутся, как только море успокоится.

Однако Андрус Эльбинг смотрит на ситуацию с юмором: «Я пытался доплыть до материка! Не удалось!» - написал он своим поклонникам.

Ингрид Мянд сообщила, что не может попасть на материк. ФОТО: Kuvatõmmis videost/ Instagram

Кери — остров в Балтийском море у северного побережья Эстонии в Финском заливе, входящий в состав волости Виймси эстонского уезда Харьюмаа. Кери представляет собою каменную скалу, вытянутую с северо-запада на юго-восток, шириной 213 метров и длиной 427 метров. Находится в 8 километрах к северу от острова Прангли и в 90 километров от российской акватории.

ФОТО: Kuvatõmmis videost/ Instagram

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