До рвоты: разговор Кудрявцевой с известной певицей закончился грандиозным скандалом

А после интервью дома у Алисы Мон с матерью и сыном вообще произошел жуткий конфликт. Певица рассказала, что из-за ее откровений наследник был просто вне себя и даже устроил погром дома. «Он не любит, когда его афишируют, а там показали все его фотографии, да еще и с Дашей (бывшей супругой – авт.) Я пока шла домой, думала: «Господи, как же мне сейчас с ним быть?» Он же у меня темпераментный пацан. Все время говорит: «Я – зашифрованный, я – рэпер, мне нельзя выносить все на публику!». В общем, я знала, что что-то будет… Хотя бы разбитая чашка, но будет. Прихожу, смотрю, а на кухне от двери рейка валяется. Видимо, он кулаком по ней дал на эмоциях», - сообщила певица.