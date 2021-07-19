До рвоты: разговор Кудрявцевой с известной певицей закончился грандиозным скандалом
В репертуаре Алисы Мон много песен. Однако лишь две - «Подорожник-трава» и «Алмаз» - стали хитами на все времена. Сейчас артистка не пользуется такой бешеной популярностью, как раньше, но все равно продолжает выступать, снимается на телевидении, дает интервью. А уж как прекрасно выглядит 56-летняя исполнительница это вообще главная тема в обсуждении ее фанатов.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что Алиса Мон оказалась в кресле гостя на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Не обошлось и без неудобных вопросов, ставших своего рода визитной карточкой скандально известной передачи. Например, по признанию певицы, она никак не ожидала, что ей будут задавать вопросы про аборты.
Впрочем, призналась Алиса, ей и самой было противно после съемок, аж «рвотное состояние». При этом к самой Лере Кудрявцевой у артистки претензий нет. Она отметила, что в какой-то момент ведущая, общаясь с редакторами, откровенно отказалась что-то спрашивать у нее.