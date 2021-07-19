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До рвоты: разговор Кудрявцевой с известной певицей закончился грандиозным скандалом

Лера Кудрявцева ФОТО: Инстаграм
Очередной звездной гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стала некогда известная и популярная певица Алиса Мон. Однако разговор с телеведущей артистке совсем не понравился, а дома ее и вовсе ждал жуткий скандал, сообщает eg.ru.

 

 

В репертуаре Алисы Мон много песен. Однако лишь две - «Подорожник-трава» и «Алмаз» - стали хитами на все времена. Сейчас артистка не пользуется такой бешеной популярностью, как раньше, но все равно продолжает выступать, снимается на телевидении, дает интервью. А уж как прекрасно выглядит 56-летняя исполнительница это вообще главная тема в обсуждении ее фанатов.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Алиса Мон оказалась в кресле гостя на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Не обошлось и без неудобных вопросов, ставших своего рода визитной карточкой скандально известной передачи. Например, по признанию певицы, она никак не ожидала, что ей будут задавать вопросы про аборты.

А после интервью дома у Алисы Мон с матерью и сыном вообще произошел жуткий конфликт. Певица рассказала, что из-за ее откровений наследник был просто вне себя и даже устроил погром дома. «Он не любит, когда его афишируют, а там показали все его фотографии, да еще и с Дашей (бывшей супругой – авт.) Я пока шла домой, думала: «Господи, как же мне сейчас с ним быть?» Он же у меня темпераментный пацан. Все время говорит: «Я – зашифрованный, я – рэпер, мне нельзя выносить все на публику!». В общем, я знала, что что-то будет… Хотя бы разбитая чашка, но будет. Прихожу, смотрю, а на кухне от двери рейка валяется. Видимо, он кулаком по ней дал на эмоциях», - сообщила певица.

Впрочем, призналась Алиса, ей и самой было противно после съемок, аж «рвотное состояние». При этом к самой Лере Кудрявцевой у артистки претензий нет. Она отметила, что в какой-то момент ведущая, общаясь с редакторами, откровенно отказалась что-то спрашивать у нее.

«У нее же ухо, в которое ей говорят, какие вопросы задавать. Был такой момент, что она говорит прямо в студии: «Вот этот вопрос я вообще задавать не буду». Потом уже после съемок я сидела, прокручивала пленку назад и думала: «Интересно, какой же там вопрос был, что она не захотела его задавать?» Наверное, вообще криминал какой-то…» - цитирует Алису Мон «Собеседник».

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