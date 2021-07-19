Николай Носков появился на сцене «Славянского базара» в инвалидном кресле

А завершал его выступление одного из самых ожидаемых певцов – Николая Носкова. На сцене Летнего амфитеатра он исполнил две песни – «На меньшее я не согласен» и «Это здорово».

Казалось бы, всего две песни, но зрители, собравшиеся в зале, прекрасно понимали, как трудно они даются 65-летнему певцу. На сцену его вывезли в инвалидном кресле. Напомним, что четыре года назад певец пережил тяжелый ишемический спинальный инсульт, затем сложнейшую операцию по удалению тромба в шейном отделе. Врачи тогда лишь разводили руками, подчеркивая, что восстановление будет очень и очень трудно. Николаю практически заново пришлось говорить и петь.

ФОТО: eg.ru

Но самое главное - он вернулся на сцену, пусть пока на инвалидной коляске, но он поет. Он опять вместе со своими любимыми зрителями, которые придают ему сил жить и бороться. Вот почему многотысячный зал витебского Летнего амфитеатра встал, приветствуя мужественного певца. И, несомненно, эти аплодисменты для Николая - эффективнее всех лекарств!



