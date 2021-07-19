Пн, 19.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Николай Носков появился на сцене «Славянского базара» в инвалидном кресле

Николай Носков. ФОТО: Скриншот видео Youtube

В белорусском Витебске состоялось торжественное закрытие 30-го, юбилейного по счету фестиваля «Славянский базар в Витебске». Концерт закрытия длился рекордно долгое количество времени, около пяти часов, пишет eg.ru.

А завершал его выступление одного из самых ожидаемых певцов – Николая Носкова. На сцене Летнего амфитеатра он исполнил две песни – «На меньшее я не согласен» и «Это здорово».

Казалось бы, всего две песни, но зрители, собравшиеся в зале, прекрасно понимали, как трудно они даются 65-летнему певцу. На сцену его вывезли в инвалидном кресле. Напомним, что четыре года назад певец пережил тяжелый ишемический спинальный инсульт, затем сложнейшую операцию по удалению тромба в шейном отделе. Врачи тогда лишь разводили руками, подчеркивая, что восстановление будет очень и очень трудно. Николаю практически заново пришлось говорить и петь.

ФОТО: eg.ru
Но самое главное - он вернулся на сцену, пусть пока на инвалидной коляске, но он поет. Он опять вместе со своими любимыми зрителями, которые придают ему сил жить и бороться. Вот почему многотысячный зал витебского Летнего амфитеатра встал, приветствуя мужественного певца. И, несомненно, эти аплодисменты для Николая - эффективнее всех лекарств!

Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back